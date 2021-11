La demande de la mère de la mineure violée à Igualada à Pedro Sánchez

04/11/21 à 18:52 CET

« Que la loi soit dure avec ces sauvages. » Il s’agit de la demande de la mère de la mineure qui aurait été violée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre en sortant d’une boîte de nuit d’Igualada (Barcelone) au président du gouvernement, Pedro Sánchez, dans une lettre dans laquelle il demande qu’ils soient implanté des lois sévères pour protéger les filles, les adolescentes et les femmes.

Dans la lettre, à laquelle Europa Press a eu accès, elle a demandé que « Arrêtez cette sauvagerie maintenant » et que les espaces de loisirs sont restreints par âge, que les drogues et l’alcool ne sont pas consommés – tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’enceinte – et que s’ils le font, ils seront passibles d’une amende d’au moins 3 000 euros.

« Tu verras ça avec des amendes de 3 000 euros, les adolescents ne consomment plus d’alcool ou de drogue et ne falsifient pas leur carte d’identité entrer dans les discothèques », a expliqué la mère du mineur à Europa Press.

Liste noire

Dans la lettre, il a également demandé que « violeurs, criminels et assassins » sont sur liste noire et qu’il leur est interdit d’entrer dans les zones de loisirs, car dans les zones d’adolescents, il doit y avoir beaucoup de protection et de vigilance, selon ses mots.

La maman a expliqué qu’il faudrait s’assurer qu’à l’entrée de ces locaux il y ait un contrôle de l’alcool, des drogues, du Covid et de vérifier le DNI pour voir qu’ils ne sont pas faux. « Je pense qu’il devrait être obligatoire de porter un bracelet de sauvetage qui alerte la police en cas de danger, chaque mesure est petite, je ne suis qu’une mère, mais je suis la voix de tous « , a-t-il tranché.