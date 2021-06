La demande de libération sous caution de Mehul Choksi rejetée par le tribunal de la Dominique ; faire appel devant une juridiction supérieure

Choksi est recherché en Inde dans une affaire présumée de fraude sur prêt de 13 500 crores de roupies à la Punjab National Bank et a une notice rouge d’Interpol contre lui.

Un tribunal d’instance de la Dominique a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de l’homme d’affaires fugitif Mehul Choksi, en lien avec son entrée illégale dans la nation insulaire. Le diamantaire a été arrêté en Dominique le mois dernier après sa disparition à Antigua-et-Barbuda. Peu de temps après le jugement, son avocat a déclaré qu’ils feraient appel devant une juridiction supérieure contre le jugement. “Nous allons déplacer la juridiction supérieure”, a déclaré Vijay Aggarwal, l’avocat de Choksi.

Choksi a comparu pour l’audience devant le magistrat sur un fauteuil roulant dans un T-shirt bleu et un short noir. Il a été envoyé à l’hôpital où il continuera à recevoir le traitement pour les blessures subies.

Plus tôt hier, la Haute Cour de la Dominique avait ordonné sa production devant un tribunal d’instance après avoir entendu une requête en habeas corpus déposée au nom de l’homme d’affaires. Choksi avait affirmé qu’il avait été enlevé à Antigua-et-Barbuda et emmené de force dans la nation insulaire des Caraïbes. Les avocats de Choksi ont allégué que l’homme d’affaires avait été kidnappé à Jolly Harbour à Antigua.

L’accusation a soutenu que la requête en habeas corpus n’était pas valable en l’espèce, car Choksi était entré illégalement en Dominique et avait par la suite été détenu. L’avocat de Choksi, Vijay Aggarwal, avait affirmé que la production devant le tribunal d’instance avait confirmé leur position selon laquelle Mehul Choksi est en détention illégale.

Le procureur public avait fait valoir que Choksi devrait être expulsé vers l’Inde tandis que les avocats de l’homme d’affaires ont fait valoir qu’il n’était pas un citoyen indien de l’Inde, car l’article 9 de la Constitution indienne stipule que lorsqu’une personne acquiert la citoyenneté d’un autre pays, elle cessera automatiquement être citoyen indien.

L’homme d’affaires avait mystérieusement disparu le 23 mai d’Antigua-et-Barbuda et avait été détenu en Dominique pour entrée illégale après une éventuelle escapade amoureuse avec sa supposée petite amie. Choksi séjourne à Antigua-et-Barbuda depuis 2018 en tant que citoyen après avoir fui l’Inde.

