La demande de l’iPhone 13 s’affaiblit avant les vacances, déclare Apple aux fournisseurs

Apple a informé certains de ses fournisseurs de composants que la demande pour les modèles d’iPhone 13 ralentissait avant les vacances, rapporte Bloomberg. Les rapports d’affaiblissement de la demande surviennent alors que les estimations de livraison pour les ‌iPhone 13‌ et 13 Pro ont commencé à s’améliorer, avec les appareils disponibles pour être expédiés avant Noël.



En octobre, Apple a réduit la production de l’iPhone 13 de 2021 de 10 millions d’unités en raison d’une pénurie de puces à l’échelle de l’industrie. Apple prévoyait de produire 90 millions de modèles d’iPhone 13‌ en 2021, mais Broadcom et Texas Instruments n’ont pas été en mesure de fournir suffisamment de composants.

Selon Bloomberg, Apple visait à combler le déficit en 2022 lorsque les approvisionnements s’amélioreraient, mais Apple a maintenant informé les fournisseurs qu’il pourrait ne pas obtenir les commandes nécessaires des clients.

Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre d’Apple en octobre, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les contraintes d’approvisionnement sur les iPhones, iPads et Mac avaient déjà coûté à Apple environ 6 milliards de dollars et que les problèmes d’approvisionnement se poursuivraient en décembre.

Au lancement, les modèles ‌iPhone 13‌ et iPhone 13 Pro disponibles se sont vendus rapidement, et pendant un bon mois après le lancement, les délais de livraison étaient longs. Cook a déclaré lors de l’appel qu’Apple « travaillait fiévreusement » pour augmenter l’approvisionnement de l’iPhone 13, et il semble que le stock rattrape maintenant la demande.

