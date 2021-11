La demande de location a doublé dans les grandes villes britanniques, selon un nouveau rapport

Les niveaux de demande de location continuent d’augmenter à travers le pays, et les grandes villes du Royaume-Uni sont à nouveau la destination la plus recherchée par les locataires d’aujourd’hui.

Des villes comme Londres, Birmingham, Édimbourg, Manchester et Leeds ont été mises en évidence comme certaines des villes clés du Royaume-Uni où la croissance des loyers a rebondi à des niveaux impressionnants. Dans un nouveau rapport publié par Zoopla, l’appétit pour les emplacements centraux en particulier a en fait doublé, les zones périphériques étant légèrement à la traîne.

Partout au pays, la demande locative a connu sa plus forte croissance en 13 ans, selon Zoopla. Cela inclut même Londres, qui a connu sa première croissance locative en 16 mois. Fin septembre, le coût de la location a augmenté de 4,6 % en moyenne sur un an au Royaume-Uni. Lorsque vous enlevez Londres de l’image, cela monte à 6% – un sommet en 14 ans.

Les zones les plus fortes pour la demande locative

Au niveau de la ville, la croissance des loyers d’un trimestre à l’autre dans le centre de Londres a atteint un impressionnant 5 % au troisième trimestre. Le centre-ville de Birmingham suivait de près, avec une hausse de 4,6 % depuis le deuxième trimestre. Edimbourg est le suivant avec une croissance maximale de 4,2 %, suivi de Manchester à 3,9 % et de Leeds à 3,6 %. Toutes ces villes sont déjà très populaires auprès des locataires et des investisseurs immobiliers, et les dernières données montrent que la demande continue d’augmenter dans ces régions.

Les zones où la demande locative est la plus élevée sont aussi les plus abordables. Le rapport montre que les locataires versent environ 37 % de leurs revenus, ce qui est conforme à la moyenne quinquennale.

La plus forte augmentation des prix de location a été enregistrée dans le sud-ouest, où les loyers ont augmenté de 3,3 % entre juin et septembre. Sur une base annuelle, les loyers de la zone ont augmenté de 9%. Le Pays de Galles, les Midlands de l’Est et de l’Ouest, le nord-est et le nord-ouest ont également connu une croissance particulièrement forte.

Les locataires s’accaparent des propriétés

Le temps moyen nécessaire pour qu’une propriété disponible soit louée n’était que de 15 jours en septembre de cette année, selon Zoopla. Le rapport note également qu’il y a eu un changement dans les habitudes de dépenses, la demande augmentant dans les tranches de prix de location les plus élevées.

Le rapport ajoute : « Cela reflétera les augmentations des loyers moyens observées au cours de l’année dernière au Royaume-Uni à l’exclusion de Londres, mais signale également une demande accrue de propriétés plus grandes, avec plus d’espace, faisant écho à un moteur clé sur le marché des ventes à présent. »

L’avenir de la location

En termes de perspectives, Zoopla s’attend à ce que ces niveaux élevés de demande locative se maintiennent largement. Avec des niveaux d’offre qui restent bas, ainsi qu’un nombre plus élevé de personnes que jamais locataires plutôt que propriétaires, cela pourrait être une période chargée pour les propriétaires.

L’analyse de Zoopla conclut : « Il y a plus de marge de manœuvre pour une croissance des loyers plus forte dans les régions du pays où les loyers sont relativement plus abordables, ce qui suggère que les loyers pourraient dépasser les revenus en dehors du sud de l’Angleterre, soutenant la croissance des loyers dans tout le Royaume-Uni à l’exception de Londres à 6% en 2021 et 4,5% en 2022.

