La demande de logements abordables pourrait encore augmenter pendant la deuxième vague de pandémie

En raison de facteurs tels que les faibles taux d’intérêt, les stocks d’invendus en raison des retards de construction et du stress causé par l’augmentation des cas de Covid-19, 2021 est considéré comme le meilleur moment pour posséder une maison car tous ces facteurs auront un impact majeur sur les prix de l’immobilier.

L’année 2020 a été proclamée comme l’année de la reprise, pour le secteur immobilier, en particulier pour le secteur du logement. Après trois longues années de ralentissement des affaires dû à la démonétisation, à la mise en œuvre de la TPS et à la loi immobilière RERA, le marché immobilier venait de commencer à s’équilibrer.

Toutes ces prévisions et hypothèses ont été entravées lorsque le nouveau Coronavirus a frappé l’économie indienne, prenant l’industrie immobilière indienne sous son joug, comme tous les autres secteurs. Cependant, l’inquiétude croissante concernant la propagation de la pandémie a contraint l’industrie à accepter la nouvelle normalité et à adopter la numérisation.

Avec la deuxième vague de la pandémie en 2021, les organisations du monde entier s’adaptent à la nouvelle normalité et travaillent de n’importe où. Cela se traduit par une demande excessive de maisons et d’espaces de travail abordables avec un ticket de Rs 35-50 lakh dans les villes/villages de niveau 2 et 3. C’est l’une des causes de la croissance des prix et de la demande dans ces zones géographiques.

Plus tôt cette année, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé certaines mesures bénéficiaires pour les projets de logements abordables et de milieu de gamme. Malgré le récent déclenchement de la deuxième vague de la pandémie et des semi-verrouillages fréquents dans de nombreux États, 2021 devrait connaître une croissance dans le segment du logement de l’industrie immobilière. Cela améliorera et rehaussera les scénarios actuels du segment résidentiel.

L’accession à la propriété comme priorité absolue

À la suite de la pandémie mondiale, les gens ont maintenant réalisé l’importance de posséder une propriété. La nature fluctuante de l’économie a entraîné de nombreuses difficultés pour les employés salariés, car ils ont du mal à payer leurs loyers, en raison de baisses de salaire fréquentes, de licenciements d’employés, etc.

Un autre segment de consommateurs dont on s’attend à une énorme demande est celui des acheteurs potentiels de logements qui préfèrent s’installer dans des sociétés de logement durable, où toutes les exigences de leur famille sont satisfaites. En gardant à l’esprit les scénarios actuels, ces communautés fermées offrent de meilleures installations de distanciation sociale par rapport aux appartements.

Les personnes du groupe d’âge entre 28 et 45 ans contribuent principalement aux demandes de logements abordables en 2021. 2020 a déjà été témoin d’importantes demandes de renseignements et de réservations après le verrouillage de ce groupe d’âge, et beaucoup d’entre eux sont vus mettre la main sur leurs biens cette année. .

Initiatives du gouvernement pour le logement abordable en 2021

En collaboration avec l’industrie, le gouvernement tente de relancer l’industrie immobilière depuis un an. Conformément au budget 2021, le gouvernement de l’Union a réussi à donner un coup de pouce au secteur du logement abordable. Par l’intermédiaire de Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), le gouvernement central a tenté de faciliter les segments les plus faibles de notre société avec des segments de logements abordables.

Le programme des complexes de logements locatifs abordables (ARHC), qui est un sous-programme du PMAY, s’est également avéré être une aide pour la population urbaine pauvre, car il visait à leur fournir un niveau de vie décent. Le programme ciblait les pauvres des villes et les travailleurs migrants en leur offrant des conditions de vie et une sécurité adéquates.

Abordabilité

La sécurité de l’emploi est projetée aujourd’hui comme la plus grande préoccupation pendant la pandémie. Cela a également influencé les investissements dans l’industrie immobilière, et les gens investissent dans des logements abordables à des fins de sécurité future.

Avec l’accélération de l’économie et la stabilité des employés, une amélioration du secteur immobilier est attendue. Tous les segments devraient connaître des demandes renouvelées. Les investisseurs devraient réintégrer les marchés au second semestre 2021, car le graphique des prix de l’immobilier devrait augmenter, en raison de la demande croissante.

Actuellement, le secteur essaie de raviver sa perte, en offrant aux consommateurs les meilleures offres et des options de paiement pratiques pour acheter des maisons. Des options de paiement faciles et sans problème séduiront les nouveaux investisseurs, et les personnes à la recherche de bonnes opportunités d’investissement en profiteront également.

(Par Honeyy Katiyal, fondatrice d’Investors Clinic)

