La demande de logements est là pour rester: Deepak Parekh, président du HDFC

Il est de nature structurelle et il est peu probable qu’il se dissipe bientôt, a déclaré jeudi le président de la Housing Development Finance Corporation (HDFC) Deepak Parekh.

La demande de logements en Inde reste une combinaison d’achats par les accédants à la propriété, les clients gravissant les échelons de l’immobilier en passant à des maisons plus grandes ou en acquérant une résidence secondaire dans un autre endroit. Il est de nature structurelle et il est peu probable qu’il se dissipe bientôt, a déclaré jeudi le président de la Housing Development Finance Corporation (HDFC) Deepak Parekh.

Avec l’option travail à domicile (WFH) de plus en plus disponible, la proximité de son lieu de travail est devenue une considération moins convaincante. En conséquence, il existe des options plus larges en termes d’emplacements lors de l’achat d’une maison. «Je crois fermement que la demande de logements n’est pas refoulée. C’est une demande structurelle et qui est là pour rester », a déclaré Parekh, lors d’un sommet sur la technologie de la propriété numérique organisé par Brigade REAP et HDFC Capital.

La forte demande observée ces derniers temps a été une surprise à la hausse. La croissance des prêts immobiliers a été favorisée par des taux d’intérêt bas, des prix immobiliers plus faibles ou stables et des avantages fiscaux continus sur les prêts immobiliers. La technologie a permis aux développeurs de présenter virtuellement leurs fournisseurs de prêts immobiliers et immobiliers pour tirer parti de leurs plates-formes numériques pour continuer à servir les clients nouveaux et existants, a-t-il déclaré.

Parekh a déclaré que le Premier ministre Awas Yojana, en vertu duquel environ 11,3 millions de prêts immobiliers ont été sanctionnés, a changé la donne pour le secteur du logement, l’objectif ultime étant de construire une démocratie plus inclusive et propriétaire de la propriété. «On ne peut pas parler de durabilité si les avantages ne profitent qu’à un petit segment privilégié de la société. La durabilité et l’inclusion sont étroitement liées », a-t-il déclaré.

Le président du HDFC a insisté sur la nécessité de déplacer les liquidités à travers le monde en actifs réels, affirmant que les gouvernements du monde entier étaient conscients de la prévention de la formation de bulles d’actifs. «La construction d’infrastructures est un moyen d’assurer une reprise durable sans faire monter l’inflation en flèche. La construction d’infrastructures crée également un nombre massif d’emplois et a un effet multiplicateur sur l’économie », a déclaré Parekh.

L’industrie de la construction est l’un des secteurs les moins numérisés au monde, a déclaré Parekh, citant des estimations selon lesquelles le secteur immobilier consacre moins de 1,5% de ses revenus à la technologie. La mise à profit de la technologie pour le secteur immobilier améliorera la gouvernance et un moyen d’y parvenir serait de rendre disponibles des données en temps réel sur l’immobilier. «Par exemple, l’avancement des projets peut être surveillé grâce à des tableaux de bord numériques, les données guidant les décisions clés. Le financement de projets basé sur l’atteinte des jalons de construction peut être mieux surveillé en ligne. Cela apportera une transparence et une responsabilisation indispensables et améliorera également la rentabilité dans ce secteur », a déclaré Parekh.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.