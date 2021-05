La demande de logements n’atteindra les niveaux d’avant Covid qu’après l’exercice 23: Crisil

Il s’attend à ce que les développeurs établis avec des bilans bien gérés croissent plus vite que l’industrie, consolident leur présence et maintiennent leurs profils de crédit. D’un autre côté, les valeurs du capital ont atteint un plancher et devraient se stabiliser avec un biais légèrement à la hausse pendant cette période budgétaire en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la main-d’œuvre dans la construction.

Crisil a déclaré mardi que la reprise de l’immobilier résidentiel aux niveaux d’avant Covid de 180 à 185 millions de pieds carrés (MSF) n’est attendue qu’après FY23. Cependant, l’agence de notation de crédit a noté que, sur une base annuelle, la demande de logements devrait croître de 5 à 10% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) au cours de l’exercice en cours.

L’accessibilité et le travail à domicile améliorés augmenteront la demande de maisons de 5 à 10% en moyenne (en termes de superficie) par an dans les six plus grandes villes de l’Inde au cours de l’exercice 22. Mais deux d’entre eux – Mumbai et Pune – pourraient voir la demande se contracter en raison d’une base plus élevée du dernier exercice, tandis que les autres devraient voir un rebond sur une base basse, a déclaré Crisil dans un rapport.

L’indice de revenu minimum annuel des ménages de Crisil montre que l’accessibilité financière s’est améliorée jusqu’à 30% dans six villes au cours des cinq dernières années en raison de taux d’intérêt bas, d’une correction modérée des prix et de la réduction du droit de timbre (en particulier dans le Maharashtra au cours de l’exercice 21).

«Cependant, la demande absolue ne rattrapera les niveaux d’avant la pandémie qu’après l’exercice 2023. La demande au cours de la première moitié de cet exercice (exercice 22) sera impactée par la deuxième vague de la pandémie. Néanmoins, une reprise saine est attendue au second semestre, tout comme lors de l’exercice précédent », prévoyait-il.

Il s’attend à ce que les développeurs établis avec des bilans bien gérés croissent plus vite que l’industrie, consolident leur présence et maintiennent leurs profils de crédit. D’un autre côté, les valeurs du capital ont atteint un plancher et devraient se stabiliser avec un biais légèrement à la hausse pendant cette période budgétaire en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la main-d’œuvre dans la construction.

«La demande à Bangalore, Hyderabad, NCR et Kolkata devrait augmenter de 40 à 45% cet exercice après avoir plongé de 25 à 45% lors du dernier exercice, propulsée par une meilleure accessibilité et une base plus faible. En revanche, la région métropolitaine de Mumbai et Pune connaîtront probablement une contraction de 10 à 20% au cours de cet exercice, après une croissance de 5 à 15% au dernier exercice, les utilisateurs finaux concluant des transactions pour bénéficier d’une réduction des droits de timbre », a déclaré Isha Chaudhary, directeur. , Crisil Research.

Covid-19 a amplifié la divergence dans les performances des développeurs financièrement prudents et endettés. Les entreprises établies avec de solides antécédents de livraison en temps opportun ont augmenté leur part de marché à 25% lors du dernier exercice, contre 21% en FY20, car elles se sont rétablies plus rapidement au second semestre et ont maintenu, voire dépassé, les ventes prépandémiques, a souligné Crisil.

Le directeur de Crisil Ratings, Anand Kulkarni, a expliqué que les promoteurs établis et prudents ont des bilans bien gérés, se traduisent par un ratio dette / total des actifs confortable inférieur à 30%, et sont également bien placés en termes de liquidité. «Ils avaient levé environ Rs 44 000 crore via l’équité et la monétisation des actifs fonciers et commerciaux entre les finances 2016-2021. L’amélioration des finances sera utile pour lutter contre le stress de la deuxième vague, répondre aux besoins de croissance et maintenir la stabilité de leurs profils de crédit », a ajouté Kulkarni.

Cependant, les développeurs endettés qui dépendent de la dette comme principale source de capital continueront de se débattre, paralysés par un ratio dette / total des actifs élevé supérieur à 60%, une faible liquidité et une capacité limitée à lever des fonds propres et à monétiser les actifs commerciaux. Ces acteurs peuvent s’associer à des acteurs établis par le biais de coentreprises, d’accords de co-développement ou de modèles de gestion du développement pour bénéficier de la flexibilité financière et de la marque de ces derniers.

Crisil s’attend à un ralentissement des nouveaux lancements en FY22 et aux développeurs de se concentrer sur la vente de propriétés prêtes ou presque complètes, conduisant à une réduction progressive des stocks.

