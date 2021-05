La demande de logements ruraux pour les billets de moyenne et grande taille continue d’augmenter: rapport

La taille moyenne des prêts immobiliers accordés aux milléniaux et aux jeunes emprunteurs a également continué d’augmenter au cours des 5 dernières années, avec un TCAC de 6,2%.

L’approvisionnement en prêts au logement a connu une forte croissance au troisième et au quatrième trimestre de 2020. Près de 50 pour cent de tous les prêts obtenus au cours de l’année l’ont été au cours des 3 derniers mois de 2020.

CRIF High Mark, les principaux bureaux de crédit en Inde, a publié le CRIF CreditScape: Housing Loans. Le rapport fournit des informations sur l’espace des prêts immobiliers et les tendances notables à travers les zones géographiques et les données annuelles.

Certaines des principales tendances qui se dégagent de cette étude comprennent, le marché des prêts au logement a augmenté à un TCAC de 3 ans de 6,5 pour cent. Le secteur des prêts au logement a connu une croissance de 10,4% de l’encours du portefeuille (PoS) en décembre 19 par rapport à décembre 18.

Vipul Jain, responsable des produits, CRIF High Mark déclare: «L’approvisionnement en prêts au logement a connu une forte croissance – une demande refoulée, des taux d’intérêt plus bas, des incitations gouvernementales favorables et des remises de la part des promoteurs ont contribué à la croissance du secteur. Les prêteurs hypothécaires continuent d’être optimistes à propos de ce secteur. Le logement abordable (prêts jusqu’à 35 lakhs de roupies) a contribué à 82% des volumes d’approvisionnement, la croissance étant tirée par les villes de niveau II et III. »

Marché des prêts au logement

Malgré la pandémie de Covid19, la croissance entre décembre 20 et décembre 19 était de 9,6%. Les experts disent que la reprise était en grande partie due à un énorme rebond des origines au troisième trimestre de l’exercice 2020-2021.

Par rapport à 6% au troisième trimestre de l’exercice 2019-20 (niveau pré-Covid 19), le troisième trimestre de l’exercice 2020-2021 a enregistré une croissance de 28% du QdT des décaissements. Les experts du secteur estiment que le quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021 devrait également se terminer sur une note positive avec des décaissements montrant une croissance énorme. La base d’emprunteurs actifs de prêts au logement en décembre 2020 est supérieure aux niveaux d’avant la pandémie en décembre 2019, une croissance annuelle de près de 5%.

Segment du logement abordable

En décembre 2020, le segment du logement abordable représentait 60% du marché en valeur et près de 90% en volume. Le segment du logement abordable (taille des billets jusqu’à Rs 35 lakhs) représente 90% du marché en volume et près de 60% en valeur en décembre 2020.

Le rapport indiquait, dans le segment abordable, la croissance du volume des prêts de 15 lakhs Rs – 35 lakhs Rs au cours des 4-5 dernières années, couplée à une part croissante des origines globales dans les segments ruraux, semi-urbains et urbains indiquent des préférences changeantes de acheteurs vers des tailles de billets plus élevées.

Une forte reprise a été observée au deuxième et au troisième trimestre de l’exercice 2020-2021, avec environ 80% de la demande (volume) provenant du segment abordable. Il a également déclaré que la demande de logements ruraux pour les billets de moyenne et de grande taille a également continué d’augmenter au cours des cinq dernières années.

Jeunes emprunteurs et milléniaux

Selon le rapport, les jeunes emprunteurs et la génération Y (groupe d’âge des moins de 36 ans), avec des aspirations élevées et des revenus disponibles proportionnés, sont de plus en plus considérés comme un public attrayant pour les prêts au logement, avec une part de 27% dans les octrois annuels au cours de l’exercice 20. -21 (jusqu’en décembre 2020).

La taille moyenne des prêts immobiliers accordés aux milléniaux et aux jeunes emprunteurs a également continué d’augmenter au cours des 5 dernières années, avec un TCAC de 6,2%.

Le rapport indique en outre que les banques du secteur public ont conservé la plus grande part de marché des prêts au logement. Au cours des 3 dernières années, les banques du secteur public ont été les principaux acteurs en termes de valeur et de volume avec une part de près de 45%, dominant les segments abordables et de milieu de gamme. En revanche, les banques privées ont une part relativement plus faible de 17 pour cent en valeur. En décembre 2020, les 5 principales banques privées constituaient 15% du livre de l’industrie HL en valeur.

Géographiquement, Mumbai, Delhi NCR, Bangalore étaient les 3 principaux marchés de prêts au logement. Mumbai et Delhi affichaient des impayés élevés en décembre 2020.

Les zones géographiques de niveau II et III ont enregistré un taux de croissance annuel plus élevé dans le livre HL par rapport aux métros, une grande partie de la croissance provenant du segment abordable et intermédiaire. En décembre 2020, dans les villes de niveau II, les 10 premières villes par taille de portefeuille représentaient 37% du marché de niveau II, Surat étant le plus grand marché de niveau II.

Vishakhapatnam et Coimbatore, parmi les 10 premières villes, ont enregistré la plus forte croissance en glissement annuel de plus de 10%. Vishakhapatnam a signalé une amélioration des impayés (90+ DPD) de 11 points de base par rapport à l’année précédente, tandis que Coimbatore a enregistré un bond de seulement 13 points de base. Lucknow et Coimbatore déclarent la taille moyenne de billet la plus élevée de HL à Rs 18,03 lakh et Rs 17,17 lakh respectivement.

