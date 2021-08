La demande de maïs est élevée, mais les prix du mandi restent inférieurs au prix de soutien minimum

Selon les données officielles, la superficie cultivée en maïs était inférieure de 3 % à 8,1 lakh d’hectares, tandis que celle de soja était d’environ 6 % supérieure à près de 44,5 lakh d’hectares.

Même si la demande de maïs dans des États comme le Maharashtra, le Karnataka et le Tamil Nadu est robuste alors que les prix des aliments pour volailles montent en flèche avec une augmentation record des taux de soja, les agriculteurs de l’Uttar Pradesh et du Pendjab continuent de vendre la lentille à un prix de soutien inférieur à 1 850 roupies/quintal. .

Cependant, cela n’a pas dissuadé les agriculteurs de semer du maïs pendant la saison kharif en cours et la superficie couverte par les céréales secondaires a augmenté dans de nombreux États.

Le prix mandi moyen du maïs en juillet était de 1 571 Rs par quintal et l’arrivée était de 1,66 lakh tonne dans l’Uttar Pradesh et au Pendjab, le taux était de 1 345 Rs et l’arrivée était de 18 019 tonne, selon le portail Agmarknet. D’autre part, les taux moyens de mandi par quintal étaient respectivement de 1 830 Rs, 1 860 Rs, 1 880 Rs dans le Maharashtra, le Karnataka et le Tamil Nadu, où les arrivées étaient très faibles. Bien que ces trois États soient également d’importants producteurs, la demande est assez élevée car de nombreuses unités avicoles y sont situées.

La superficie totale cultivée a dépassé les 74,68 hectares de lakh normaux de la saison, au 6 août et a également augmenté de 3% par rapport à l’année dernière, selon les données du ministère de l’Agriculture. La superficie du Madhya Pradesh, du Karnataka et du Gujarat était supérieure de 3 à 16 % par rapport à leur niveau respectif d’il y a un an. À Telangana, la couverture de la zone jusqu’à présent était plus de trois fois supérieure à celle de l’année précédente.

Mais dans le Maharashtra, la superficie était à la traîne cette année, en grande partie à cause d’un passage à la culture du soja.

Au Rajasthan, troisième producteur de maïs kharif, le déficit de semis s’est réduit à 10 % au 6 août contre 17 % au 30 juillet car c’est une bonne alternative dans les zones à faible pluviométrie.

Cependant, les agriculteurs pourraient continuer à se tourner vers le soja après l’amélioration des précipitations au cours de la semaine dernière et très peu de temps pour semer le maïs. Les variétés hybrides de maïs durent de 80 à 100 jours et le champ doit être défriché avant la mi-novembre pour les cultures de rabi. Le Rajasthan a enregistré des pluies inférieures de 10 % à la normale jusqu’au 31 juillet, mais une augmentation des précipitations après cela a conduit l’État à 12 % au-dessus de la normale jusqu’au 6 août, depuis le 1er juin.

« De nombreux agriculteurs du Rajasthan sont passés du maïs au soja en raison de la hausse des prix des oléagineux. Étant donné que certains autres États ont des superficies plus élevées, le maïs kharif ne pose aucun problème. La récolte de la saison rabi devrait également être bonne après une bonne mousson qui laissera suffisamment d’humidité », a déclaré Sain Dass, président de la Maize Technology Association of India.

Le Bihar est un important producteur de maïs en hiver où le rendement moyen est de 10 à 13 tonnes par hectare, soit plus du double de la productivité de 5,5 tonnes de toute l’Inde. D’un autre côté, le rendement moyen du maïs kharif est de 2,6 tonnes par hectare (estimation 2020-2021), ce qui, selon Dass, n’est pas une estimation correcte de la productivité. Le gouvernement a augmenté le MSP de 1% à Rs 1 870/quintal pour 2021-22.

« Le système de production de maïs-soja à faible rendement doit être remplacé par une amélioration de la productivité fondée sur la biotechnologie, qui a été adoptée par les pays exportateurs de maïs-soja », a déclaré Bhagirath Choudhary, directeur du South Asia Biotechnology Centre. Il a demandé l’intervention du gouvernement pour accélérer le processus de gestion efficace des mauvaises herbes et du maïs Bt/HT résistant aux insectes et tolérant aux herbicides pour lutter contre la perte de rendement due à la légionnaire d’automne envahissante », a déclaré Choudhary.

Le soja à Indore, dans le Madhya Pradesh, a franchi la barre des 10 000 Rs le quintal le 31 juillet, en hausse de plus de 40 % en un mois. Le prix moyen du mandi dans l’État était de 4 192 Rs en janvier. L’arrivée maximale du soja, une culture kharif, a lieu en octobre-janvier. Dans l’alimentation des volailles, la part du maïs est de 65-80% tandis que 5% de vitamines/minéraux et le reste sont des tourteaux déshuilés (DOC) obtenus après extraction de l’huile de soja.

Une politique d’incitation cohérente sur le maïs, similaire à la politique d’achat de paddy et de blé, améliorera la superficie cultivée en maïs et les agriculteurs ne passeront à aucune autre culture, a déclaré Dass. L’Inde était excédentaire de maïs il y a quelques années, mais a dû autoriser l’importation en 2019-2020 en raison de la demande de l’industrie avicole après la flambée des prix des aliments pour animaux.

En 2019-2020, le gouvernement avait autorisé l’importation de 5 lakh tonne de maïs (non génétiquement modifié) à un droit préférentiel de 15% contre un droit d’importation normal de 60% via Nafed et MMTC.

Avant cela, l’Inde avait autorisé l’importation de 2 25 000 tonnes de maïs à droit nul en 2016. L’importation a été approuvée pour influencer les sentiments du marché dans un contexte de hausse des prix, car les exportations se sont également poursuivies au cours de ces années, a déclaré Dass. La production de maïs kharif en 2019-20 était au même niveau que l’année précédente tandis qu’en 2020-21, elle s’est améliorée de 8% à 20,95 millions de tonnes.

Les exportations de maïs de l’Inde ont bondi plus de quatre fois pour atteindre 27,27 tonnes lakh en 2007-08, en glissement annuel et ont atteint le record de 47,88 tonnes lakh en 2012-13, avant de commencer à baisser. Alors que 28,79 tonnes de lakh (d’une valeur de 635 millions de dollars ou 4 676 crores de Rs) de maïs ont été expédiées en 2020-21, les experts ont déclaré que l’élan semblait être revenu.

