La demande de maisons spacieuses augmente au milieu de la pandémie de Covid

La culture du travail à domicile (WFH) et les traditions d’apprentissage en ligne pendant Covid-19 ont considérablement influencé les préférences des acheteurs de maison et les tendances récentes montrent une inclination accrue des acheteurs potentiels vers des espaces 3BHK plus grands, même dans les localités périphériques émergentes. Selon les données consultées par Prop Equity, les ventes de logements 3BHK ont augmenté de 19% sur une base annuelle et pas moins de 30169 unités 3BHK ont été vendues au premier trimestre 2021 contre 25307 unités vendues au premier semestre. de 2020.

Selon une étude menée par ANAROCK Consultants, NCR a connu une augmentation de 12% avec 4988 unités vendues au T1 2021 et 4433 unités vendues au T1 2020. Pune a vu une augmentation de 34% des ventes d’unités 3BHK avec 4171 unités vendues au T1 2021 et 3107 unités vendues au premier trimestre 2020. Les données ont également montré les ventes maximales d’unités à 53% avec 2781 unités 3BHK vendues en MMR au premier trimestre 2020 et 4273 unités au premier trimestre 2021. Chennai a connu une augmentation de 43% avec ventes de 2387 unités au T1 2021 et 1665 unités au T12020.

Commentant la même chose, Pankaj Bansal, directeur de M3M, a déclaré: «Le secteur de l’immobilier résidentiel a toujours été un marché d’acheteurs. Les taux d’intérêt sont à un niveau historiquement bas et les taux de propriété réduits, les préoccupations en matière de santé et de bien-être et la promesse d’un style de vie indulgent ont stimulé la demande parmi les acheteurs qui sont maintenant prêts à s’installer dans des emplacements de qualité. Des espaces prêts à emménager dans des appartements de grande hauteur, des cantons fermés et des tours de luxe dans des couloirs à forte croissance comme Golf Course Road (Extn.) Avec une excellente connectivité font désormais partie de la liste de souhaits des acheteurs. La culture étendue du travail à domicile et la période d’apprentissage en ligne vont probablement perdurer et les gens continueront d’exiger des maisons plus spacieuses qui intègrent des salles d’étude, des espaces de travail et des zones d’entraînement et de divertissement dédiés avec des équipements modernes qui correspondent à leur mode de vie opulent. “

Les acheteurs recherchent maintenant des maisons 3BHK compte tenu des facteurs d’abordabilité et de faisabilité financière dans les villes les plus hautes. Au cours de la période pré-COVID, la demande de maisons 3BHK variait entre 25% et 30% par rapport à la fourchette actuelle de 30% et 35%. Selon PropTiger Data Labs, 15998 unités de la catégorie 3BHK ont été vendues au premier trimestre 2020, ce qui est passé à 17200 unités au premier trimestre 2021, indiquant clairement qu’il y avait une dynamique des ventes dans ce segment.

«Depuis le début de la pandémie, il y a eu une évolution de la demande pour des espaces plus grands dans tous les segments. Quiconque en a les moyens cherche à passer à de plus grands espaces étant donné qu’il passe plus de temps à la maison. Le COVID-19 a renforcé l’importance des maisons spacieuses pour une vie confortable et aussi comme un investissement stable. Le travail prolongé à domicile continuera à alimenter la décision des acheteurs d’acheter une maison », a déclaré Karan Kumar, directeur marketing, DLF Ltd.

Il a ajouté: «Aujourd’hui plus que jamais, les acheteurs recherchent des balcons plus grands, une chambre supplémentaire ou peut-être la moitié d’une pièce supplémentaire qui pourrait être convertie en bureau, en rythme d’entraînement, ou en salle de pooja, ou peut-être un peu plus d’espace pour s’asseoir. dans une chambre où ils peuvent installer leurs propres postes de travail temporaires. L’accent est également mis sur les salles polyvalentes. La pandémie a dirigé la demande de biens immobiliers résidentiels au-delà des métros, vers des micro-marchés, des mini-métros, ainsi que des villes de niveau II et III. Les acheteurs préfèrent désormais les maisons dans les zones périphériques des villes car ils offrent un espace plus grand à un prix plus compétitif. »

Selon un récent rapport Anarock, il y a également eu une forte augmentation de la demande d’une ½ pièce supplémentaire pour créer un mini bureau, une salle d’étude, du yoga, une salle de sport, etc. Comme les mouvements sont maintenant limités en raison du COVID19, la demande augmente. pour les maisons de 2,5 BHK et 3,5 BHK où les acheteurs cherchent à convertir l’espace supplémentaire en fonction de leurs besoins et exigences.

«La pandémie de Covid-19 a établi le fait qu’il n’y a pas d’endroit comme la maison et que posséder son propre espace est plus acceptable que vivre avec des insécurités dans une maison louée. Une forte majorité de la population préférerait un espace de travail entièrement équipé, un espace dédié au fitness et aux équipements associés, un espace privé pour leurs rendez-vous du week-end, une aire de jeux pour les enfants tout en tenant compte d’autres facteurs importants tels que l’emplacement, la taille des billets, un design réfléchi , et une technologie de pointe, etc. Ceci a conduit à bouleverser l’approche globale adoptée par les développeurs tout en la considérant comme une composante supplémentaire de leur offre de produits. Anticipant cette tendance au début de 2021, chez Krisumi, nous avons lancé un nouvel espace de travail personnel de classe d’actifs 2LDK + dans notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, Gurugram », a déclaré Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation & Krishna Group.

La culture accrue du travail à domicile et de l’enseignement à domicile va probablement perdurer, raison pour laquelle l’augmentation des requêtes pour des espaces plus grands dans les villes prend effet dans un rapport accru. La demande de maisons plus grandes dans des emplacements périphériques ainsi que le désir d’un meilleur style de vie ont amplifié la demande dans le segment qui devrait se poursuivre tout au long de 2021.

