La demande de mariage la plus sportive

02/09/2021 à 4h45 CEST

La piste d’athlétisme du stade olympique a vécu ce mercredi le moment le plus romantique avec une demande très particulière d’un coup de main.

L’atlée Keula Pereira, représentante du Cap-VertIl venait de disputer, notamment la série du 200 mètres T12, lorsque son guide Manuel Antonio Veiga, lui a offert la plus grosse surprise de sa vie. L’athlète, également capverdien, lui a demandé de l’épouser, s’agenouillant devant le reste des athlètes. La réponse, bien sûr, était « Oui » avec ce que tous ses rivaux, qui les a entourés pour ne pas rater un détail du moment, a applaudi les fiancés qui se marieront dès leur retour chez eux.

Keula Pereira et son guide étaient les derniers de la série, mais Manuel Antonio Veiga s’en souciait peu car il savait que quelque chose de beaucoup plus excitant allait se produire immédiatement. Le moment a été enregistré pour l’histoire comme l’une des demandes de mariage les plus originales.

L’athlète capverdienne souffre d’une déficience visuelle et elle s’est consacrée à l’athlétisme car un de ses professeurs l’a encouragée lorsqu’il a vu qu’elle avait des qualités. À partir de là, Keula a trouvé une échappatoire parfaite et son dévouement était déjà plein.. Elle obtient rapidement des résultats avec son futur mari à ses côtés, la personne la plus influente dans sa vie sportive et personnelle.

Keula, qui aime voyager, lire et surfer sur Internet, a fait ses débuts en tant qu’athlète internationale en 2005 en Angola et à partir de là, sa carrière a pris son essor. Tellement que cette année Ils lui ont décerné la médaille du Mérite sportif du Cap-Vert.En 2010, l’athlète a quitté le Cap-Vert et s’est installé à Lisbonne, au Portugal, où sa mère avait déménagé pour se rapprocher de son mari. Cette période a été une “pause” dans sa carrière sportive, mais en 2012, il a repris l’athlétisme jusqu’à aujourd’hui.

Dans quelques jours, Keula sera l’épouse de votre guide Manuel Antonio Vaz de Veiga. Félicitations à l’heureux couple.