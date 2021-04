La demande de PC était sans précédent en 2020: Vinay Sinha, MD – Ventes, AMD Inde

Vinay Sinha, directeur général – Ventes, AMD Inde

La plupart des services informatiques, des entreprises mondiales et des sociétés de conseil ont passé des commandes importantes de cahiers de travail, d’ordinateurs de bureau et de postes de travail afin de fournir aux employés les systèmes nécessaires pour travailler à domicile dans le cadre de leur planification de la continuité des activités. La demande a conduit à la plus forte croissance annuelle depuis plus d’une décennie sur le marché des PC traditionnels, déclare Vinay Sinha, directeur général – Ventes, AMD Inde. Selon IDC, au quatrième trimestre de 2020, les expéditions mondiales ont augmenté de 26,1% d’une année sur l’autre pour atteindre 91,6 millions d’unités.

«La pandémie a également poussé la demande de cloud pour soutenir la transformation numérique dans tous les secteurs. Nous avons vu des entreprises de tous horizons, des petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises, investir dans des applications basées sur le cloud pour soutenir l’agilité commerciale et le travail à distance », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits:

Quels sont les défis auxquels sont actuellement confrontés les décideurs informatiques et comment AMD est-il positionné pour y faire face?

COVID-19 a accéléré la transformation numérique dans toutes les entreprises. Aujourd’hui, les entreprises se concentrent sur la mise en place d’une infrastructure informatique dynamique, agile, robuste et sécurisée capable de répondre aux exigences changeantes des charges de travail modernes. La perturbation provoquée par la pandémie en a fait la préoccupation centrale des décideurs informatiques. Ils se demandent – comment pouvons-nous nous assurer que le matériel, les logiciels, les ressources réseau et les services de notre organisation sont fiables, accessibles 24h / 24 et 7j / 7 et fonctionnent en tandem. Ils envisagent de migrer vers le cloud pour optimiser les performances de la charge de travail, maintenir l’évolutivité et libérer des ressources pour d’autres besoins critiques de l’entreprise. Ils veulent sécuriser les données des utilisateurs finaux et réduire le coût total de possession lors de leur transition vers des environnements virtualisés.

AMD est bien placé pour accompagner les décideurs informatiques dans ces parcours de transformation numérique avec une multitude de solutions alimentées par AMD à la fois dans les PC et les centres de données. Les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau équipés de processeurs AMD Ryzen PRO sont disponibles auprès de tous les principaux OEM et sont de plus en plus adoptés par les petites et les grandes entreprises.

En ce qui concerne les centres de données, AMD vient de lancer l’EPYC de 3e génération, les processeurs de serveur x86 les plus performants au monde. Les nouveaux processeurs de la série EPYC 7003 aident les clients HPC, cloud et entreprises à faire plus, plus rapidement, en offrant les meilleures performances de n’importe quel processeur de serveur avec jusqu’à 19% d’instructions en plus par horloge.

Comment AMD a-t-il évolué dans le segment des entreprises au cours des dernières années?

Notre succès est motivé par le fait qu’AMD a établi le rythme de l’innovation dans l’industrie et fourni de manière cohérente des produits qui aident à contourner la courbe des performances, de l’efficacité énergétique, du coût total de possession et du temps de valorisation. Cela s’est reflété dans notre annonce de résultats du quatrième trimestre et de 2020. Nous avons enregistré des ventes record de processeurs de serveurs au quatrième trimestre de 2020, alors que l’adoption du cloud, des entreprises et des supercalculateurs augmentait. L’adoption du cloud est restée forte au quatrième trimestre, Google, Microsoft, Tencent et d’autres ayant étendu leur utilisation des processeurs EPYC pour alimenter de plus grandes parties de leur infrastructure interne. Vingt-huit nouvelles instances de cloud public ont été lancées au quatrième trimestre par Alibaba, AWS et Oracle, tandis que Google a étendu la disponibilité générale de ses VM informatiques confidentielles alimentées exclusivement par des processeurs EPYC à neuf régions.

En entreprise, l’adoption de serveurs équipés d’AMD a également augmenté au quatrième trimestre de 2020, Dell, HPE et Lenovo ayant remporté de nouveaux clients finaux avec des comptes Fortune 1000 dans des secteurs verticaux clés, notamment la fabrication, les services financiers et l’automobile. En HPC, le nombre de supercalculateurs alimentés par AMD dans la liste des 500 premiers systèmes de novembre 2020 est passé à 21 systèmes, dont deux parmi les 10 premiers et le supercalculateur le plus rapide d’Europe.

Quelle est l’opportunité de centre de données pour AMD en Inde?

L’Inde continue d’être un marché important pour l’activité de centres de données d’AMD et nous continuerons d’investir dans le pays. L’Inde est le deuxième marché de centres de données en Asie-Pacifique après la Chine. Cette croissance du marché est alimentée par les initiatives de numérisation du gouvernement, la pénétration croissante de la connectivité Internet, ainsi que l’adoption de technologies émergentes telles que l’IA, le Big Data et le ML non seulement par les entreprises technologiques, mais également par les entreprises traditionnelles.

Nous voyons des opportunités de croissance pour AMD dans les secteurs à forte intensité de données, notamment le commerce électronique, l’e-Seva, la finance, le gouvernement, l’informatique, la fabrication et les télécommunications. Alors que l’Inde se prépare pour le réseau 5G, nous pensons que le secteur des télécommunications sera l’un des secteurs clés qui adopteront des processeurs de serveur hautes performances au cours des 2-3 prochaines années. Ils devront mettre en place l’infrastructure de traitement des données qui permettra une livraison plus rapide d’Internet, du contenu et un déploiement transparent d’une multitude d’applications 5G de nouvelle génération.

Quelle est la stratégie de croissance et d’investissements d’AMD pour construire ce segment en Inde?

Nous entrons dans un mégacycle de calcul haute performance motivé par l’adoption croissante des services de cloud computing et l’accélération de la transformation numérique des entreprises ainsi que la montée en puissance de la 5G et de l’IA. Nous saisirons cette opportunité en collaborant étroitement avec les principaux fournisseurs de cloud mondiaux et régionaux ainsi qu’avec les OEM. Nous nous concentrerons sur la mise en évidence de la proposition de valeur convaincante des centres de données alimentés par EPYC aux DSI et aux CTO à travers diverses activités de sensibilisation.

