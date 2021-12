La demande de protection d’Archie Harrison démantelée car une incohérence clé est révélée | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu’Archie Harrison ne se verrait pas accorder un niveau de sécurité approprié après qu’il se soit vu refuser un titre royal. Mais le biographe de la princesse Diana, Andrew Morton, a souligné qu’Archie aurait probablement déménagé avec ses parents pendant des années et aurait donc été protégé par leurs informations de sécurité. Tous les membres supérieurs de la famille royale, y compris le duc de Sussex avant de démissionner, bénéficient d’une sécurité 24h/24 et 7j/7, et les membres de la famille royale sont affectés à des gardes chaque fois qu’ils sont en service officiel.

M. Morton a déclaré à l’hôte de ToDieForDaily.com, Kinsey Schofield : « Ils avaient tous les deux des gardes du corps eux-mêmes et traditionnellement, ce qui se passe, c’est que vous savez que si vous avez un bébé qui vient de naître, ils voyageront toujours avec eux afin qu’ils n’en aient pas besoin.

« Archie n’a pas vraiment eu besoin d’un garde du corps et/ou d’une protection pendant longtemps, donc c’était un peu cela m’a semblé un peu prématuré. »

Le prince Harry a fait part de ses craintes que Meghan ne subisse le même sort que sa mère Diana, qui a notamment renoncé à ses services de sécurité après son divorce avec le prince Charles.

M. Morton a poursuivi: « Oui, je suis tout à fait d’accord et en ce qui concerne Diana, elle se souvient qu’elle était une humanitaire indépendante distincte de la famille royale et nous avons vu la même chose avec Harry et Meghan, ils sont maintenant des humanitaires indépendants. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé dans leur interview controversée avec Oprah Winfrey qu’Archie ne bénéficierait pas de la sécurité de la firme car « il ne sera pas un prince ».

Elle a dit: « D’accord, eh bien, il doit être en sécurité, donc nous ne disons pas de ne pas en faire un prince ou une princesse, mais si vous dites que le titre est ce qui va affecter cette protection, nous n’avons pas créé cette machine monstre autour de nous en termes de fourrage (d’appâts à clics et de tabloïds). Vous avez permis que cela se produise, ce qui signifie que notre fils doit être en sécurité.

« Pendant que j’étais enceinte, ils voulaient changer la convention pour Archie. Pourquoi? Il n’y a aucune explication.

Meghan a également révélé au cours de l’entretien qu’elle avait écrit plusieurs lettres à la famille royale leur demandant de ne pas supprimer la sécurité d’Archie.

Le prince Harry a avoué que l’acteur Tyler Perry leur avait offert sa sécurité après avoir reçu les informations concernant la sécurité d’Archie au Canada, il a déclaré : à supprimer.

« Alors tout à coup, je me suis dit: » Attendez, les frontières pourraient être fermées, nous allons voir notre sécurité supprimée, qui sait combien de temps le verrouillage va durer, le monde sait où nous sommes, ce n’est pas sûr, c’est pas en sécurité, nous devons probablement sortir d’ici.

Meghan a ajouté: « Nous n’avions pas de plan et nous avions besoin d’une maison et il a également offert la sécurité, ce qui nous a permis de respirer pour essayer de comprendre ce que nous allions faire. »

Cependant, Dai Davies, l’ancien surintendant en chef qui dirigeait l’unité de protection des redevances de la police du Met, a affirmé que l’intention du couple royal de vivre à l’étranger avec une sécurité financée par l’État était impossible car cela leur aurait coûté entre 8 et 20 millions de livres sterling par an.

Une source royale a ajouté à l’allégation concernant la sécurité d’Archie en déclarant: «Les choix de style de vie de Harry et Meghan ont été jugés totalement impraticables.

«Ils faisaient le tour du monde en vacances, discutaient de leur intention de se baser dans plusieurs pays tout au long de l’année, tout en exigeant d’être pris en charge par des agents de protection royale qui n’avaient aucune envie de quitter leur famille pendant de longues périodes.

«En plus de cela, le gouvernement britannique et la police métropolitaine subissaient une pression massive pour réduire les coûts, ce dont les membres de la famille royale étaient bien conscients.

« En fin de compte, c’était complètement impraticable pour tout le monde. »