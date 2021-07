La demande de puissance de pointe atteint un nouveau record

in

La consommation électrique a augmenté de 6,6 % en glissement annuel à 108,8 BU en mai, mais était toujours inférieure aux 120 BU consommées en mai 2019, alors qu’il n’y avait pas eu d’impact du coronavirus.

La demande d’électricité de pointe dans le pays a atteint 1 97 060 mégawatts (MW) mardi, un record historique, a tweeté le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. La demande de pointe reflète le niveau d’exigence de puissance le plus élevé atteint à un moment donné.

“Dans l’attente de la demande touchant 2 000 000 MW dans un proche avenir”, a ajouté Singh. Une demande d’électricité plus élevée signale une poussée des activités commerciales et industrielles, les entreprises reprenant progressivement leurs activités après la levée des restrictions de verrouillage ces derniers mois.

La hausse de la demande est une bonne nouvelle pour les gencos, car les centrales thermiques ne fonctionnaient qu’à 54 % d’utilisation en mai en raison d’une baisse de la consommation. L’offre quotidienne avait atteint un niveau record de 4 303 millions d’unités (UM) le 29 juin, dépassant le dernier pic enregistré atteint à 4 161 UM le 8 avril.

La capacité de production d’électricité installée de 3 83 373 MW dans le pays est près du double du niveau de demande de pointe, ce qui implique que la plupart des centrales électriques fonctionnent au PLF faible.

Le PLF des centrales thermiques est tombé à 48 % en mai 2020.

