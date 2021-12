La demande de riz indien restera robuste cette saison, selon les exportateurs

« À l’échelle internationale, ce prix n’est pas atteint, mais Basmati est une petite composante de nos exportations totales de riz. Ce n’est pas un produit de consommation de masse », a déclaré Kaul. L’année dernière, la vague de Covid-19 a été sévère, mais les exportations se sont poursuivies et se poursuivront cette fois également, a-t-il déclaré.

Les exportations indiennes de riz pourraient atteindre 20 millions de tonnes pour la saison, étant donné que la production de riz devrait dépasser les 100 millions de tonnes au cours de la saison kharif de 2021-22, ont déclaré les exportateurs.

« La production de riz Kharif a déjà été récoltée à partir de novembre et, par conséquent, il n’y a aucun problème de dommage majeur pour la récolte. Environ 9 millions de tonnes de riz ont déjà été exportées jusqu’en octobre, et les exportations continuent de bien paraître car la nourriture est une nécessité », a déclaré Vinod Kaul, directeur exécutif de l’All India Rice Exporters Association.

Kaul a déclaré que les exportations de Basmati ont été un peu lentes depuis que les prix de la variété ont augmenté cette année en raison des pluies inhabituelles de septembre. Les prix sont déjà en hausse de 20 à 35 % puisque l’offre de riz Basmati de qualité est en baisse de près de 15 à 20 % cette année par rapport à la dernière campagne kharif, a-t-il déclaré.

« À l’échelle internationale, ce prix n’est pas atteint, mais Basmati est une petite composante de nos exportations totales de riz. Ce n’est pas un produit de consommation de masse », a déclaré Kaul. L’année dernière, la vague de Covid-19 a été sévère, mais les exportations se sont poursuivies et se poursuivront cette fois également, a-t-il déclaré.

BV Krishna Rao, président de la Rice Exporters Association, a déclaré que les exportations indiennes de riz devraient atteindre 20 millions de tonnes cette saison, dont 16 millions de tonnes de riz non Basmati. « Le riz étant essentiel, aucun pays n’a imposé de restrictions à son importation. L’Inde a bien fait au cours des deux dernières années [even during the pandemic]. Même cette fois, nous nous en tirerons bien puisque la production globale devrait être suffisante pour soutenir les exportations d’environ 16 millions de tonnes de riz non Basmati. L’année dernière, l’Inde avait exporté environ 14 millions de tonnes de riz non Basmati », a-t-il déclaré.

Rao a déclaré que la Chine continuait d’acheter à l’Inde. L’année dernière, la Chine a acheté un million de tonnes et les commandes pourraient être renouvelées cette année. Le Bangladesh a acheté environ deux millions de tonnes à l’Inde l’année dernière et pourrait revenir pour de bonnes quantités en janvier.

Les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest achètent également à l’Inde, le Bénin étant en tête des achats. Lors du dernier exercice, il a acheté 1,2 million de tonnes de riz à l’Inde et l’année précédente, il a acheté 0,54 million de tonnes. Les marchés d’Asie de l’Ouest, d’Extrême-Orient et d’Afrique restent des acheteurs lucratifs. Cette année, il y a également eu des demandes de renseignements en provenance d’Amérique latine, ont déclaré les exportateurs.

Du point de vue des prix et de la logistique, les exportations de riz de l’Inde sont compétitives par rapport à la Thaïlande, au Vietnam ou au Pakistan. L’Inde propose son riz étuvé à 360 $ gratuitement à bord, tandis que la Thaïlande propose ce riz à 380-390 $ la tonne. Le riz indien 100 % brisures coûte environ 280 $ la tonne, alors que d’autres pays le proposent à 290 $ la tonne.

Selon l’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (APEDA), les exportations de riz non basmati au cours de la première moitié de l’exercice en cours ont augmenté d’environ 75 % pour atteindre 8,91 millions de tonnes, évaluées à 21 852 crores contre 5,08 millions de tonnes évaluées à 11 765. crore au cours de la même période il y a un an.

Le Bangladesh est le premier importateur de riz indien, achetant 1,25 million de tonnes au cours de la période, suivi du Bénin et de la Chine, qui ont importé respectivement 0,685 million de tonnes et 0,675 million de tonnes. Les exportations vers le Bangladesh et la Chine ont déjà dépassé le total des expéditions effectuées au cours de l’ensemble de l’exercice 2020-21.

Selon la première estimation anticipée du ministère de l’Agriculture de la récolte kharif cette saison (juillet 2021-juin 2022), la production de riz atteindra probablement un record de 107,04 millions de tonnes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.