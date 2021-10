La demande de Tatum portée à son expression maximale dans les Boston Celtics

Le toit de ces Celtics de Boston sera où Jayson tatum vouloir. Son talent est énorme et sa performance en tant que star de l’équipe déterminera si l’équipe participera aux Playoffs, si elle pourra concourir pour une finale de conférence ou pour le ring NBA. Et son exigence est maximale, à tel point qu’il en demande plus à lui-même et en voici la preuve.

Dans une déclaration récente, l’attaquant de la boîte verte a confirmé que son niveau le place actuellement entre le joueur numéro 10 et le numéro 15 par impact dans la ligue, mais que son intention est de continuer à gravir les échelons et d’atteindre la position 5 ou mieux. . C’est-à-dire être, de manière définitive, l’élite absolue de la NBA. Est-ce que ça réussira ?

Jayson Tatum est prêt pour le statut de joueur dans le top 5 «Je dois juste être meilleur. Je dois élever mon niveau d’être l’un des 10 à 15 meilleurs joueurs à un joueur du top 5. Je dois essayer d’améliorer tout le monde autour de moi « – (h/t @MarcJSpears) pic.twitter.com/a8tyS1guQK – NBA Central (@TheNBACentral) 13 octobre 2021