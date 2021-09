La demande de terrains en croissance rapide en Inde, presque au même niveau que les appartements : Enquête

Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune et Lucknow ont été témoins de la demande maximale. En termes d’offre maximale, Hyderabad, Chennai, Lucknow, Gurgaon et Pune sont en tête des charts.

L’appétit de l’Inde pour les terrains a augmenté à un rythme rapide, entraînant une augmentation significative de la demande qui se situe aujourd’hui presque au même niveau que celle des appartements, révèle la dernière enquête auprès des consommateurs de Magicbricks.

Selon l’enquête – « Quel type de propriété envisagez-vous d’acheter en 2021 ? » – les appartements ont été le choix le plus préféré avec 36% des répondants votant pour cela, tandis que les terrains sont apparus comme le deuxième actif préféré avec 34% des votes. Environ 20 % des personnes interrogées ont voté pour des maisons indépendantes et 10 % pour des villas.

Les tendances de consommation post-Covid sur Magicbricks suggèrent que la demande de parcelles a augmenté, car les acheteurs de maisons recherchent plus d’espace pour répondre aux besoins croissants d’un bureau à domicile. Les marchés résidentiels avec de grands projets d’infrastructure tels que métro, aéroport, autoroute et connectivité ferroviaire connaissent une énorme demande de terrains. La demande sur Magicbricks reflète que Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune et Lucknow ont été témoins de la demande maximale. En termes d’offre maximale, Hyderabad, Chennai, Lucknow, Gurgaon et Pune sont en tête des charts.

En termes de localités, Yamuna Expressway (Greater Noida), Vishweshwaraiah Layout (Bangalore), Sultanpur Road (Lucknow), Mokila (Hyderabad) et Shamshabad (Hyderabad) ont connu une augmentation de la demande. Shadnagar (Hyderabad), Yamuna Expressway (Greater Noida), Devanahalli (Bangalore), Sultanpur Road (Lucknow) et Sangareddy (Hyderabad) sont les localités les plus approvisionnées.

Commentant la tendance, Sudhir Pai, PDG de Magicbricks, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons assisté à une augmentation de la demande de maisons de configuration plus grande rendue nécessaire par le fait que les acheteurs de maisons cherchent maintenant à acheter ou à passer à des maisons de configuration plus élevée. en raison du maintien des politiques de travail à domicile (WFH). Nous avons constaté que la plupart de la demande de parcelles se situait entre 900 et 1800 pieds carrés. »

« Aujourd’hui, les demandeurs d’immobilier recherchent l’authenticité lors de la recherche de parcelles, et plus de 30% de l’offre sur notre plateforme est agréée par les autorités locales, assurant à nos clients un sentiment de sécurité. Notre catégorie de parcelles offre un accès exclusif à des informations crédibles et aux dernières mises à jour qui permettraient aux acheteurs de prendre une décision d’investissement éclairée et intelligente », a-t-il ajouté.

Magicbricks prétend avoir organisé la plus grande collection de parcelles approuvées par les autorités dans plus de 65 corridors clés sur les marchés résidentiels de Delhi NCR, Mumbai et MMR, Pune, Bengaluru, Hyderabad et Chennai et Kolkata. Les corridors ont été soigneusement sélectionnés en gardant à l’esprit la disponibilité et le potentiel de croissance significatif en matière de connectivité, de développement économique et social des infrastructures.

L’équipe de recherche de Magicbricks a mené une recherche approfondie de 100 points chauds d’investissement dans les 65 corridors clés. Pour chacun de ces points chauds, les moteurs de croissance et les avantages/inconvénients sont clairement répertoriés pour aider les acheteurs à prendre une décision éclairée. Les chercheurs de parcelles rares ont également fourni des informations crédibles et les dernières mises à jour qui les aident à mener une recherche approfondie et à prendre une décision intelligente, ce qui en fait une expérience transparente et réduit la recherche de parcelles de quelques mois à quelques minutes.

