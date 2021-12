La demande de tests d’autodiagnostic augmente cet hiver

03/12/2021 à 13:38 CET

Nieves salinas / Araceli Muñoz

Ces derniers mois, quelque 725 000 tests ont été vendus dans le pays, selon les données du cabinet de conseil Iqvia. À des dates aussi spéciales, il est logique que les gens passent des tests pour essayer d’éviter d’infecter leur entourage.

L’incessant augmentation de l’incidence des cas de coronavirus et l’apparition de la nouvelle variante omicron en Espagne provoquera un nouveau « boom » dans la vente de tests antigéniques d’autodiagnostic dans les prochains jours proches de Noël, selon les prévisions faites pour EL PERIÓDICO DE ESPAÑA par des consultants, des pharmaciens et laboratoires. Ce n’est qu’en été, en Espagne, qu’environ 3,5 millions d’unités de ce type d’autotest ont été vendues, qui dans notre pays ne peuvent être achetées qu’en pharmacie, sans ordonnance et qui permettent d’identifier les cas suspects positifs au moment de leur réalisation. A cette époque, le chiffre d’affaires s’élevait à environ 40 millions d’euros. Un chiffre qui, selon les experts, pourrait à nouveau être atteint.

Le premier test d’antigène d’autodiagnostic du covid-19 sans ordonnance est arrivé dans les pharmacies espagnoles fin juillet dernier, en pleines vacances, par la main de Laboratoire CINFA. Le test, appelé « Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card & rdquor ;, permet de détecter la présence d’une infection active à coronavirus et dispose de la certification européenne pour être utilisé par des utilisateurs non professionnels. Il permet identification rapide et fiable des cas positifs : il a une sensibilité de 96,77 % et une spécificité de 99,20 %.

Des sources de Cinfa admettent à ce journal que, face à Noël, les chiffres des ventes de ce type de test rapide montent en flèche, comme cela s’est produit en été malgré le fait que, maintenant, le pourcentage de vaccination est beaucoup plus élevé qu’alors. L’augmentation du nombre d’infections et l’apparition de la variante omicron sont venues semer plus d’incertitudes sur la commodité du retour aux grands rendez-vous. Le ministère de la Santé lui-même a conseillé la prudence et de restreindre le nombre de personnes dans les réunions de famille.

Baisse des prix

Dans ce scénario, les sources consultées par ce journal admettent qu’il est plus que prévisible que les ventes des autotests repartent en flèche. Pour l’instant, ils n’osent pas donner de chiffres précis mais ils laissent un aspect clair : d’autres ont été vendus au début des vacances d’été, coïncidant avec leur mise sur le marché, et ces ventes ont diminué à mesure que la chute s’est produite, la vaccination a augmenté et le nombre d’infections a diminué avec une prévision d’entrevoir le début de la fin de la pandémie que maintenant, encore une fois, cela semble un scénario pas si proche. Cela signifie que l’achat de ces tests pour détecter le virus a augmenté ces derniers jours dans les pharmacies, comme l’indiquent les travailleurs de ce type d’établissement.

Depuis le cabinet de conseil Iqvia, ils contribuent à LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE une évolution des ventes -avec les 5 premiers laboratoires selon la facturation- à partir de juillet 2021 -date à laquelle les autotests viennent de sortir en vente libre en pharmacie- jusqu’en octobre de cette année. « Le plus remarquable est que pendant les mois de juillet et août sa croissance a été assez marquée en raison de vente sans ordonnance en pharmacie, mais que cette croissance a ralenti sur les mois de septembre et octobre », indiquent-ils. Concrètement, par rapport aux 3,5 millions de tests vendus entre juillet et août, entre septembre et octobre il y a eu à peine 1,5 million de tests vendus. Sur le plan économique, le chiffre d’affaires de cette deuxième période s’élève à 11 millions d’euros contre les 40 enregistrés sur la période estivale.

Des sources de l’entreprise soulignent qu’avec la nouvelle vague de cas qui a eu lieu en novembre et décembre, le prévisible est qu’ils augmenteront à nouveau leurs ventes, face aux fêtes de Noël et pour plus de précaution ou de sécurité. Les données seront connues dans quelques semaines. Ce jeudi, la Santé a enregistré 14 500 infections et 42 décès dus au covid au cours des dernières 24 heures. Incidence cumulée s’élève à 234,03 cas pour 100 000 habitants. De plus, il y a l’apparition de la nouvelle variante. La Communauté de Madrid a confirmé un troisième cas dans la région positive du patient infecté par omicron, le premier par transmission communautaire : un homme de 62 ans qui présente des symptômes bénins et qui est vacciné avec les deux doses d’AstraZeneca.

Confirmer les cas positifs

En été, le test rapide était plus cher qu’aujourd’hui : environ 7 euros l’unité. Aujourd’hui, ils oscillent entre 4 et 5 euros. Bien qu’en Espagne, il ne soit vendu qu’en pharmacie, dans notre environnement, par exemple au Portugal, il peut être acheté dans les chaînes de supermarchés. Il existe neuf tests d’autodiagnostic des antigènes autorisés par la Santé : huit avec échantillon nasal et un, avec de la salive. Ce type de test permet un diagnostic rapide de l’infection chez les personnes ayant une charge virale élevée. L’utilisation du test vise à premiers jours d’infection et pour les personnes symptomatiques.

Il est important de garder à l’esprit que les résultats positifs à ces tests sont considérés comme des cas suspects qui doivent être confirmés, rappelez-vous les pharmaciens

Les tests d’autodiagnostic se sont avérés utiles « en complément d’autres méthodes de lutte contre la pandémie, en permettant de détecter plus de cas et, par conséquent, en offrant plus de possibilités de contrôler la transmission. Toute mesure prise pour faciliter la détection des cas doit être considérée comme positif « , souligne EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Iván Espada, chef de la zone d’information sur les drogues du Conseil général de Collèges de pharmaciens (CGCOF).

Dans tous les cas, Espada rappelle qu’il est important de toujours garder à l’esprit que les résultats positifs de ces tests sont considérés comme des cas suspects qui doivent être confirmés. dans un centre de santé en utilisant une PCR ou un autre test validé comme diagnostic d’infection active. En outre, il souligne qu’il doit toujours être pris en compte qu’en cas de résultat négatif, les mesures préventives ne doivent pas être assouplies.

Autotest gratuit à Madrid

De plus, de l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), ils rappellent que ce type de test n’est pas valable, par exemple, pour voyager. Aujourd’hui, le docteur en sciences chimiques Margarita del Val a demandé à Tenerife que les administrations baissent le prix des tests antigéniques. « Nous les avons déjà dans les pharmacies mais s’ils sont subventionnés pendant quelques mois, il y aura moins de pression sur les hôpitaux », a assuré le scientifique.

Dans la Communauté de Madrid, son président, Isabel Díaz Ayuso, a annoncé ce mercredi que, dans le cadre du nouveau « Plan Covid dans la région pour Noël, des autodiagnostics gratuits seront fournis dans les pharmacies présentant la carte de santé. La communauté achètera quatre millions de ce type de preuves.