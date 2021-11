Secrétaire d’État de Géorgie Brad RaffenspergerLe nouveau livre de , publié mardi, fait la une des journaux alors que le responsable républicain revendique l’ancien président Donald Trump faire pression sur lui pour qu’il « trouve » des voix était une menace.

Raffensperger a fait le tour de la télévision par câble pour promouvoir le livre et a déclaré à CNN Anderson Cooper Lundi soir, il a écrit le livre pour « remettre les pendules à l’heure. C’est un livre factuel. Je suis ingénieur en structure, donc je suis bon avec les chiffres.

Raffensperger inclut dans le livre, intitulé Integrity Counts, une transcription de 40 pages de l’appel où Trump lui demande de « donner [him] une pause » et « pour trouver 11 780 voix ». Trump a perdu la Géorgie contre Joe Biden par 11 799 voix.

Au cours de l’appel, Trump suggère également que Raffensperger et Ryan Germany, le conseiller juridique du secrétaire d’État, pourraient tous deux être pénalement responsables s’ils n’annulent pas les élections. « C’est une infraction pénale », a déclaré Trump. « Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. »

Raffensperger écrit dans le livre :

« Je sentais alors – et je crois encore aujourd’hui – qu’il s’agissait d’une menace… D’autres le pensaient évidemment aussi, car certains des partisans les plus radicaux de Trump ont répondu comme s’il était de leur devoir de mettre cette menace à exécution. »

Raffensperger détaille les menaces proférées contre lui-même et sa famille :

« Que des gens menacent ma femme, ma belle-fille, notre famille, les agents électoraux, les agents électoraux dans 75 à 80% des comtés de Trump en Géorgie est un comportement absolument atroce. Si les parents et les grands-parents de ces gens voyaient ce qu’ils faisaient et disaient, je pense qu’ils les emmèneraient tous au bûcher parce que ce n’est pas comme ça que ta mère t’a élevé.

Il ne tire pas non plus de coups de poing lorsqu’il parle de ses collègues républicains qui ont fait écho aux fausses allégations de Trump selon lesquelles les élections ont été volées. « Quand vous mangez vos jeunes et que vous vous attaquez aux membres de votre propre parti qui sont des républicains loyaux et traditionnels, vous détruisez notre avenir en tant que parti », écrit Raffensperger.

Démystifiant les fausses allégations que Trump a remportées en Géorgie, Raffensperger explique à Cooper les calculs électoraux simples de la défaite de Trump :

« 28 000 Géorgiens ont sauté le scrutin présidentiel, n’ont voté pour personne. Joe Biden, le président Trump ou Joe Jorgenson, mais ils ont pourtant voté contre. David perdu, notre sénateur, a obtenu 20 000 voix de plus dans le métro d’Atlanta et aussi à Athènes que le président Trump. Notre membre du Congrès républicain a obtenu 33 000 voix de plus que le président Trump. Cela raconte toute l’histoire là-bas.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com