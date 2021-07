La demande d’électricité de pointe en Inde dépasse les 200 GW pour la première fois

in

La demande intérieure a également augmenté en raison de l’utilisation accrue de dispositifs de refroidissement dans un contexte de hausse des températures.

La demande d’électricité de pointe dans le pays a franchi la barre des 2 000 000 mégawatts (MW) pour la première fois mercredi, dépassant le précédent record de 1 97 060 MW enregistré il y a tout juste un jour. Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a déclaré sur Twitter que le niveau de demande le plus élevé avait été atteint à 12h01.

La demande de pointe reflète le niveau de besoin de puissance le plus élevé atteint à un moment donné. Selon l’Energy Analytics Lab de l’IIT-Kanpur, 67 % de la charge était satisfaite par les centrales thermiques lorsque la demande était à son apogée, tandis que 16 % était alimentée par des sources d’énergie renouvelables. Les centrales hydroélectriques ont contribué à hauteur de 14 % supplémentaires et les unités à gaz et nucléaires ont répondu à la demande restante à cette époque.

La part des énergies renouvelables était plus élevée car la demande a culminé à un moment propice pour les unités solaires. Mardi, le solaire et l’éolien ont contribué cumulativement à 7,5% des 4 470 millions d’unités (UM) d’électricité fournies dans le pays. Une demande d’électricité plus élevée signale une poussée des activités commerciales et industrielles, les entreprises reprenant progressivement leurs activités après la levée des restrictions de verrouillage ces derniers mois. La demande intérieure a également augmenté en raison de l’utilisation accrue de dispositifs de refroidissement dans un contexte de hausse des températures.

La hausse de la demande est une bonne nouvelle pour les producteurs d’électricité, car les centrales thermiques ne fonctionnaient qu’à 54 % d’utilisation en mai en raison d’une baisse de la consommation. La capacité de production d’électricité installée de 3 83 373 MW dans le pays est près du double du niveau de demande de pointe, ce qui implique que la plupart des centrales électriques fonctionnent à un faible facteur de charge (PLF). Le PLF des centrales thermiques est tombé à 48% en mai 2020. La consommation d’électricité a augmenté de 6,6% sur un an à 108,8 milliards d’unités en mai, mais reste inférieure aux 120 BU consommées en mai 2019 où il n’y avait pas d’impact de la coronavirus.

