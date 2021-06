La demande d’électricité subit de plein fouet les blocages de Covid

in

La demande de puissance de pointe est passée de 185 GW en février/mars 21 à 155-160 GW en mai (jusqu’au 23 mai).

Alors que la croissance de la demande d’électricité a été robuste en avril 21, le mois de mai 21 a subi le plus gros de la baisse de la demande, bien qu’elle n’ait pas été aussi sévère qu’au premier trimestre de l’exercice 21.

La baisse pourrait être attribuée aux perturbations dues aux blocages régionaux ainsi qu’à l’impact des cyclones.

