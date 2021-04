Ethereum (ETH)

La demande d’emprunt de Bitcoin diminue alors qu’Ether voit une augmentation significative: rapport Genesis Q1

La société a constaté un intérêt «énorme» de la part des dirigeants de la trésorerie, prenant pour la première fois des positions sur Bitcoin.

Genesis, une filiale à 100% de Digital Currency Group (DCG) qui est également la société mère de Grayscale, a publié son rapport Q1 2021 qui montre qu’elle a facilité plus de 60 milliards de dollars en transactions, prêts et transactions d’actifs numériques au cours du trimestre.

Le prêteur institutionnel d’actifs numériques et le principal fournisseur de services de courtage ont signalé une augmentation de plus de 25% de l’activité totale en volume des entreprises. Les dirigeants de la trésorerie ont suscité énormément d’intérêt, ce qui devrait se poursuivre tout au long de l’année. Matt Ballensweig, responsable des prêts institutionnels chez Genesis, a déclaré:

«Si 2020 a marqué le début de l’époque institutionnelle de la crypto, le premier trimestre de 2021 a été une explosion cambrienne d’afflux institutionnels dans les actifs cryptographiques de tous bords.»

Alors que le spot a enregistré un volume de 31,5 milliards de dollars, soit un bond de 287% par rapport au trimestre précédent, 10,5 milliards de dollars ont été échangés sur son marché OTC, qui représentait une hausse de 133% du TQ. Une grande partie de cette croissance, a déclaré Ballensweig, provient de nouveaux acteurs du marché, «dont beaucoup sont des entreprises qui prennent des positions sur le bitcoin pour la première fois».

Les principaux moteurs de la croissance étaient des fréquences plus élevées de transactions et une augmentation du notionnel par transaction de la part des clients de fonds spéculatifs crypto-natifs.

Au premier trimestre, la société a enregistré plus de 20 milliards de dollars de nouvelles créations, en hausse de 163% par rapport au trimestre précédent. Les encours de prêts actifs ont quant à eux augmenté de 136% pour atteindre 9 milliards de dollars.

Genesis a connu une croissance pendant douze trimestres consécutifs des origines cumulées, qui ont augmenté de 94% pour porter le total des créations depuis son lancement en mars 2018 à 40 milliards de dollars.

La société a enregistré une baisse de la demande d’emprunt de bitcoins, ce qui, comme nous l’avons signalé, a également été noté par BlockFi, qui a par conséquent diminué le taux d’intérêt sur ses actifs cryptographiques pour la deuxième fois en seulement deux mois.

Cette baisse des rendements BTC est due à l’expansion du côté de l’offre, tandis que le côté de la demande a moins d’opportunités à court terme.

«La base de la CTB et l’arb de financement sont toujours très présents, ce qui oblige beaucoup plus de chefs institutionnels à se pencher sérieusement sur les opps de rendement crypto», a noté Ballensweig.

Cependant, la valeur de son portefeuille de prêts a considérablement augmenté grâce à une combinaison de nouvelles émissions sur les liquidités, les ETH et les actifs de financement décentralisé (DeFi). La plus forte augmentation a été celle des emprunts ETH, de 15,5% au T4 2020 à 27% au T1 de cette année.

L’ETH et les autres altcoins représentent désormais 35% des activités de prêt de Genesis. Le rapport note l’adoption institutionnelle de l’ETH, qui est devenu un thème majeur du fait de la croissance de DeFi, l’EIP 1559 fournissant un catalyseur déflationniste renforçant la prime monétaire de l’ETH.

«Avec la montée en puissance des protocoles DeFi et des opportunités de rendement sur des plates-formes telles que Compound, Uniswap, Sushiswap, Aave et Maker, les traders ont davantage de possibilités d’arbitrer les prêteurs de financement centralisé (CeFi) avec DeFi.»

