La demande des consommateurs pendant la phase II du verrouillage s’est améliorée de 200%: rapport

La demande des consommateurs a augmenté de plus de 200% au cours de la deuxième phase de verrouillage (mars-21 mai), par rapport au verrouillage de l’année dernière (mars à mai 2020), selon un rapport d’enquête de ZestMoney, le Buy Now, Plateforme Payer plus tard.

Les demandes des clients pour la limite de crédit BNPL sur la plate-forme elle-même ont été multipliées par 5 au cours de la période mars-mai 2021, car de plus en plus de personnes ont commencé à mieux planifier leurs finances. Les plateformes BNPL revendiquent un comportement fort des consommateurs autour des remboursements, les taux de rebond signalent des pousses vertes de reprise et une reprise de la demande des consommateurs.

Les transactions de commerce électronique ont augmenté de 200% au cours de cette période, et les catégories à l’origine de la croissance comprenaient l’électronique en ligne, les smartphones, l’Edtech, la mode, la décoration intérieure, entre autres. Bangalore, New Delhi et Mumbai ont été les 3 premières métropoles ayant enregistré les transactions BNPL les plus élevées, tandis que Jaipur, Lucknow et Vishakhapatnam ont émergé comme les 3 premiers marchés hors métro. Principales catégories sur lesquelles les répondants étaient susceptibles de dépenser au cours des prochains mois : smartphones, électronique, mode, décoration intérieure, purificateurs d’eau et billets d’avion. L’enquête a également révélé que 62% des personnes prévoyaient de faire des folies sur des articles coûteux dans les mois à venir tout en optant pour les services BNPL.

Malgré les défis économiques dus à la pandémie, les plateformes BNPL affirment avoir constaté une amélioration significative de l’efficacité des remboursements, de nombreux clients payant bien avant leur période de remboursement. La société a également connu une amélioration de 40% des taux de rebond, tandis que les NPA étaient 34% moins sévères dans la phase II, par rapport à la phase I du verrouillage.

Lizzie Chapman, PDG et cofondatrice de ZestMoney, déclare : « Achetez maintenant, payez plus tard continue de gagner du terrain alors que les gens recherchent des options de financement qui leur permettent de mieux gérer leurs dépenses. Un comportement de remboursement solide indique que les choses s’améliorent à un niveau micro avec peu d’impact sur les emplois et les revenus. Il est intéressant de noter que les marchés Tier II et III ont connu une reprise plus forte pour tous les paramètres. C’est une croissance bien équilibrée dans toutes les catégories, de l’électronique aux vélos électriques.

Quelques résultats de l’enquête

75 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir été en mesure de mieux gérer leurs finances cette année, par rapport à la phase I66 pour cent étaient plus optimistes quant à leurs perspectives d’emploi et leur entreprise cette année, par rapport à l’année dernière57 pour cent ont déclaré que leurs finances n’ont pas été affectées au cours de Phase II du verrouillage62% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles prévoyaient de faire des folies sur des articles coûteux, indiquant une forte demande et un sentiment positif des consommateursPlus de 53% des personnes interrogées avaient opté pour BNPL entre avril et juin 2021

