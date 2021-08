La demande des résidences pour personnes âgées dépasse l’offre

Ils ont commencé à adopter la technologie pour permettre un mode de vie indépendant et socialiser virtuellement.

La demande de logements pour personnes âgées a augmenté de 4 fois dans le pays après la pandémie de Covid-19. Selon Mohit Nirula, PDG de Columbia Pacific Communities, la demande actuelle de résidences pour personnes âgées était estimée à environ 2 unités lakh, mais l’offre totale actuelle dans le pays n’était que d’environ 20 000 unités.

Les projets prennent trois à quatre ans pour se préparer, il y a donc un écart entre la demande et l’offre, a déclaré Nirula. Pendant la pandémie, les personnes âgées ont connu l’isolement et étaient de plus en plus dépendantes de sources externes pour leur vie quotidienne, tandis que celles vivant dans des communautés de personnes âgées avaient une meilleure expérience avec leurs besoins pris en charge.

En 2025, le pays compterait 175 millions de personnes de plus de 60 ans. Au cours des 20 prochaines années, environ 20% de la population du pays aurait plus de 60 ans, ce qui indique que la croissance de la demande se poursuivrait, a-t-il déclaré. Columbia Pacific Communities est le plus grand opérateur communautaire de résidences pour personnes âgées du pays avec une présence à Bengaluru, Chennai, Kancheepuram, Coimbatore et Puducherry.

La société a lancé de nouveaux projets à Pune, Chennai et Bengaluru. Nirula a déclaré qu’ils envisageaient d’ajouter quatre projets par an. L’entreprise compte 3 000 personnes âgées vivant dans 1 600 maisons réparties sur neuf sites dans cinq villes.

Columbia Pacific Communities a lancé mardi ‘The Positive Aging Report’ en mettant l’accent sur les personnes âgées. Selon le rapport, les seniors cherchaient à prolonger leur vie professionnelle. Le rapport indique que les concepts et stéréotypes conventionnels sur l’âge en Inde cèdent rapidement la place à de nouvelles idées comme le « vieillissement positif », où les personnes de plus de 60 ans souhaitent ajouter plus d’années à leur vie professionnelle et assumer la responsabilité de leur santé.

Plus de deux répondants sur cinq de plus de 60 ans pensent que la vie commence à 60 ans. Plus d’un quart des répondants de plus de 60 ans s’identifient à leurs propres passions et intérêts. Ils ont commencé à adopter la technologie pour permettre un mode de vie indépendant et socialiser virtuellement.

