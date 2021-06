La demande d’espaces flexibles augmente dans les villes de niveau II : Harsh Lambah, directeur national pour l’Inde, IWG

Lamba dur

Alors que l’Inde lutte contre une deuxième vague d’infections à Covid, les entreprises explorent de plus en plus un modèle en étoile pour les employés afin de leur permettre de travailler plus près de chez eux, a déclaré l’un des plus grands opérateurs d’espaces de bureaux flexibles au monde, IWG Plc. Le directeur national d’IWG pour l’Inde, Harsh Lambah, a déclaré à Rishi Ranjan Kala de FE que la société envisageait une expansion dans des villes de niveau II comme Panipat et Cochin, car elles assistent à une reprise de la demande dans les villes et les zones suburbaines. Extraits édités :

Comment décririez-vous l’expérience de l’industrie avec Covid?

Dans la première vague, il y avait beaucoup de douleur. De nombreuses entreprises nous ont également dit qu’elles disaient à leurs employés de travailler à domicile, et c’est en janvier 2021 qu’elles prendraient une décision sur la planification immobilière.

Nous avons constaté une bonne croissance à partir de novembre-décembre 2020 alors que nous sortions de la première vague, et en fait, mars 2021 a été notre meilleur mois en termes de ventes et d’occupation pendant le Covid. En avril et mai, la deuxième vague nous a frappés. Nous avons subi son impact, c’est-à-dire que le pipeline est devenu moins robuste. Le carnet de commandes à terme s’est ralenti.

Avec la deuxième vague, il y a eu beaucoup de tristesse et de douleur. Mais on voit quelques pousses vertes. Il semble que la deuxième vague s’essouffle, mais le sud de l’Inde prendra un peu plus de temps. J’espère que cela se produira à la mi-juin, puis nous devrions recommencer à construire notre clientèle.

De quelles tendances assistez-vous ?

L’immobilier commercial serait impacté car il y aura un changement dans les exigences des entreprises et des entreprises, qui sont de grands occupants. Spécifique à notre modèle hub-and-spoke, une grande partie est le résultat de discussions approfondies avec les entreprises. Les gens veulent de la flexibilité dans l’équilibre travail-vie.

Deuxièmement, ils ne veulent pas parcourir de longues distances. Nous avons récemment proposé des solutions personnalisées à des entreprises mondiales telles que Standard Chartered Bank, Staples et NTT. Ils envisagent un modèle hybride où ils peuvent prendre des adhésions chez nous et utiliser n’importe lequel de nos espaces de travail dans le monde. Ils réduisent la dépendance vis-à-vis du siège. Une autre est que parce que la demande a chuté dans les quartiers centraux des affaires, nous avons constaté une forte reprise de la demande dans les zones suburbaines comme Sonipat ou Panipat.

Nous sommes très désireux d’ouvrir nos espaces de travail dans de telles zones car nous avons une expérience formidable dans les villes de niveau II ; Aujourd’hui, nous sommes le seul acteur mondial avec des espaces de travail dans des villes comme Vizag, Coimbatore, Ahmedabad, Lucknow, Chandigarh, Jaipur, etc. Nous voulons nous développer encore plus dans les villes de niveau II.

Dans quelle mesure êtes-vous optimiste quant à la continuité des activités ?

Nous avons dû regrouper certains centres dans la première vague, où soit la demande avait baissé, soit le bail allait expirer. Nous avons restructuré notre portefeuille, réduit les coûts et les dépenses pour permettre une plus grande trésorerie.

Pour les clients, nous avons déployé des offres spécifiques à Covid pour nous assurer qu’ils disposent des flux de trésorerie nécessaires pour se concentrer sur leur activité, car leur succès nous permet également de grandir. Nous l’avons fait au cours de la deuxième vague.

Alors que les discussions avec les sociétés Fortune 500 et mondiales se déroulent au bureau américain, en Inde également, nous discutons avec de nombreuses grandes entreprises.

Nous allons vers eux, en leur proposant des propositions personnalisées, soit un espace de bureau fixe où les gens peuvent emménager et ils ont la flexibilité et la commodité des conditions ou de l’emplacement, et pour s’assurer qu’ils ont l’agilité pour se remettre rapidement à l’action en cas de perturbations commerciales.

Comment la consolidation s’est-elle passée pour l’industrie?

Beaucoup de joueurs de centre non organisés ou 1-2 ont fermé boutique parce qu’ils ne pouvaient pas survivre à Covid. Nous voyons également beaucoup de joueurs nous tendre la main en termes d’acquisition. Nous évaluons s’ils répondent à notre stratégie d’expansion et s’intègrent dans nos plans de croissance.

Je pense que vers la fin de l’année, il restera une poignée de joueurs sur les 300-500 joueurs présents en 2017-18 alors que ce secteur était en pleine croissance. Ainsi, ce seront les grands acteurs organisés qui resteront, tandis que le reste fermerait boutique ou aurait été acquis.

Quels sont vos projets d’expansion en Inde ?

À l’échelle mondiale, nous avons 3 300 emplacements dans plus de 100 villes. En Inde, nous avons 100 sites dans 16 villes. Ici, nous avons Regus et Spaces.

Maintenant, nous cherchons à faire venir le siège social à la bonne occasion. Il se porte très bien aux États-Unis et en Europe et est idéal pour une expansion dans des villes de niveau II comme Cochin et Trivandrum.

Soit nous acquerrons un joueur qui a une présence dans les villes de niveau II et le marquerons QG, soit nous le construirons de manière organique. Il s’agira d’un modèle de base adapté aux villes de niveau II, étant donné que leur capacité de paiement ne serait pas comparable à celle des grands métros.

