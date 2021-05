La demande d’essence sur la côte Est augmente de 32,5%, les pannes se propagent ⋆ 10z viral

par John Carney, Breitbart:

La demande d’essence a grimpé en flèche lundi alors que la fermeture du pipeline Colonial envoyait les Américains aux pompes.

La demande de gaz sur la côte est des États-Unis a augmenté de 32,5% par rapport à lundi précédent, a tweeté mardi l’analyste pétrolier de GasBuddy Patrick De Haan.

PADD est l’abréviation de Petroleum Administration for Defence Districts, une désignation créée pendant la Seconde Guerre mondiale pour permettre au gouvernement d’allouer la distribution de pétrole. PADD 1 est la côte est, PADD 2 est le Midwest, PADD 3 est la côte du golfe, PADD 4 est les montagnes Rocheuses et PADD 5 est la côte ouest.

DE NOUVEAUX CHIFFRES FRAIS DANS

Demande d’essence le lundi

PADD 1 + 32,5%

PADD 2 + 16,2%

PADD 3 + 13,1%

PADD 4 + 6,6%

PADD 5 + 8,4%

Geesh people – détendez-vous! – Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) 11 mai 2021

En outre, de nombreuses régions du pays connaissent des pannes d’essence, a tweeté De Haan. La plus grande panne de mardi a eu lieu en Virginie.

PANNE D’ESSENCE à partir de 11h CT:

GA 4,4%

AL 0,5%

TN 0%

SC 2,1%

NC 6,3%

FL 2,6%

VA 7,6% – Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) 11 mai 2021

«Au cours de la semaine, la moyenne nationale du prix du gaz a bondi de six cents à 2,96 $. Si la tendance se poursuit, une augmentation de trois cents de plus ferait de la moyenne nationale la plus chère depuis novembre 2014 – la dernière fois que nous avons vu des prix moyens à 2,99 $ et plus », a rapporté AAA.

Extrait de la mise à jour du prix du gaz d’AAA:

AAA prévoit une hausse des prix du gaz cette semaine en réaction à la fermeture du pipeline Colonial, qui livre environ 45% de tout le carburant sur la côte Est. Au cours du week-end, le Colonial Pipeline a annoncé avoir été victime d’une attaque de cybersécurité et, par précaution, a fermé le pipeline, qui relie le Texas au port de New York. Pour le moment, certaines conduites latérales ont rouvert, mais on ne sait pas quand la conduite principale, y compris la conduite d’essence, sera opérationnelle. «Cet arrêt aura des implications à la fois sur l’approvisionnement et les prix de l’essence, mais l’impact variera d’une région à l’autre. Des régions comme le Mississippi, le Tennessee et la côte est de la Géorgie au Delaware sont les plus susceptibles de connaître une disponibilité limitée du carburant et des augmentations de prix, dès cette semaine », a déclaré Jeanette McGee, porte-parole de l’AAA. «Ces États pourraient voir les prix augmenter de trois à sept cents cette semaine.»

En savoir plus @ Breitbart.com