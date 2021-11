La demande d’examen de Mercedes sera évaluée jeudi

Les commissaires sportifs de Formule 1 entendront jeudi des représentants de Mercedes pour décider d’accéder à leur demande de révision de l’incident du Grand Prix de Sao Paulo entre les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Mercedes a demandé un examen mardi au motif que de nouvelles preuves importantes étaient apparues depuis la course de dimanche dernier à Interlagos.

Le leader du championnat Red Bull, Verstappen, a semblé forcer Hamilton, sept fois champion du monde de Mercedes, à quitter la piste alors qu’ils se bousculaient pour la tête.

Les commissaires sportifs ont pris note de l’incident du 48e tour pendant la course mais ont conclu, sur la base des preuves dont ils disposaient, qu’aucune enquête n’était nécessaire.

Hamilton a finalement dépassé Verstappen 11 tours plus tard et a remporté la course, mais le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a estimé que le pilote néerlandais aurait dû recevoir une pénalité d’au moins cinq secondes.

Les stewards ont déclaré mercredi dans un communiqué que l’audience déterminerait si le droit de révision existait dans cette affaire.

Le directeur de l’équipe Mercedes et jusqu’à trois témoins devaient assister à une vidéoconférence à 17h00 heure locale (14h00 GMT) avant le Grand Prix du Qatar de ce week-end. (Reportage d’Alan Baldwin)