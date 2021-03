La demande d’iPhone 12 devrait rester élevée jusqu’en juin – analystes

Les bénéfices et les attentes de Foxconn pour le reste de l’année suggèrent que la demande d’iPhone 12 devrait rester élevée tout au long du premier semestre.

Le président Young Liu a déclaré que les ventes de «toutes les gammes de produits» avaient probablement augmenté au premier trimestre de l’année, et que Foxconn était «prudemment optimiste» quant aux perspectives pour le reste de l’année…

Bloomberg dit que cela peut signifier que l’iPhone 12 continue de se vendre dans les millions à deux chiffres jusqu’en juin.

Les bénéfices des trois mois précédents avaient été principalement tirés par les nouveaux smartphones d’Apple Inc. – son plus gros client – et la demande d’équipements informatiques à domicile demeurant élevée. […]

Les revenus des trois mois terminés en décembre ont augmenté de 15% à 2000 milliards de dollars NT, reflétant les contributions de la série iPhone 12, dont le lancement l’année dernière avait été retardé en raison de Covid-19, selon les chiffres précédemment divulgués. Les ventes de tous les secteurs d’activité ont probablement augmenté au premier trimestre, a déclaré la société. […]

Bloomberg Intelligence a commenté: «La forte demande de modèles d’iPhone haut de gamme et les tendances durables du travail à domicile et de l’apprentissage à distance font que le consensus pour une croissance des ventes de 30% au premier trimestre chez Hon Hai semble conservateur, nous pensons. Pendant ce temps, la sortie retardée de l’iPhone 12 suggère que les ventes mensuelles pourraient rester à deux chiffres tout au long de 1H. La société a annoncé une croissance des ventes étonnamment forte de 84,8% en février, par rapport à une base faible l’année précédente. »