La demande d’iPhone 12 voit le chiffre d’affaires de Foxconn grimper de 44%

La forte demande de modèles d’iPhone 12 au premier trimestre de l’année a vu le chiffre d’affaires de Foxconn augmenter de 44%, a déclaré la société.

Le principal assembleur d’iPhone d’Apple a cependant averti que les pénuries de puces limiteraient probablement l’offre d’ici 2022 …

Bloomberg rapporte:

Assembleur d’iPhone Hon Hai Precision Industry Co.’s [aka Foxconn] Le chiffre d’affaires du premier trimestre a bondi de 44% grâce à une forte demande pour les nouveaux appareils 5G d’Apple Inc. et d’autres gadgets qui aident les consommateurs à rester connectés chez eux pendant la pandémie.

Le chiffre d’affaires au cours des trois mois de mars s’est élevé à 1,34 billion de dollars NT (47 milliards de dollars), a rapporté mardi le fabricant taïwanais, en ligne avec l’estimation moyenne des analystes. Les ventes en mars ont atteint 441,2 milliards de dollars NT.

La forte performance du plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde suggère que la demande d’iPhones, de consoles de jeu et de serveurs reste solide alors que les consommateurs s’emparent d’appareils pour le travail à distance, l’enseignement à domicile et les besoins de divertissement. Les entreprises dépensent également en technologie, en développant l’infrastructure des centres de données pour mieux servir les activités en ligne des clients.