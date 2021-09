La demande d’iPhone 13 verra Apple prendre 33% de toutes les expéditions 5G

La force attendue de la demande d’iPhone 13 devrait permettre à Apple de représenter un tiers des livraisons mondiales de smartphones 5G en 2021, selon un nouveau rapport d’information sur le marché.

La prévision a été faite par Counterpoint, qui dit que la demande pour la gamme d’iPhone de cette année sera élevée même sans nouvelles fonctionnalités surprises…

Counterpoint dit qu’Apple s’appuiera sur sa base iPhone 12.

L’année dernière, l’iPhone 12 d’Apple représentait 24% de toutes les expéditions de smartphones 5G dans le monde, malgré un lancement tardif en octobre. Cette année, avec un lancement plus tôt de l’iPhone 13 et un appétit toujours fort pour iOS, Counterpoint voit Apple prendre 33% de toutes les expéditions 5G mondiales.

Les améliorations de l’appareil photo signalées par l’iPhone 13 semblent susceptibles de m’en vendre une, et une plus grande capacité de la batterie a également été citée par les consommateurs comme une raison clé d’intérêt.

ProMotion excite également beaucoup, offrant un taux de rafraîchissement élevé à une extrémité de l’échelle et permettant potentiellement un affichage permanent à l’autre.

Mais même sans nouvelles fonctionnalités importantes, Counterpoint soutient qu’il y a beaucoup de propriétaires d’iPhone qui sont simplement dans la bonne fenêtre de mise à niveau cette année.

Les États-Unis seront à nouveau le plus gros moteur d’expédition au monde, et Jeff Fieldhack, directeur de recherche pour l’Amérique du Nord, estime que « même sans aucune spécification « indispensable », il y aura un énorme appétit pour la mise à niveau car la base iOS est ancienne aux États-Unis. Les périodes de détention approchent les quatre ans. Les fidèles d’iOS sont prêts pour les nouveaux appareils.

Bien que la 5G n’ait pas encore été un gros problème aux États-Unis, les opérateurs s’efforcent d’en faire une fonctionnalité beaucoup plus attrayante.

Les changements dans le paysage des opérateurs nord-américains donneront également un coup de pouce à la 5G, et en particulier à Apple. M. Fieldhack observe que « T-Mobile a une avance sur la 5G avec son déploiement en milieu de bande (2,5 GHz) et il sera agressif afin de gagner autant d’abonnés iOS que possible avant les déploiements en milieu de bande (3,5 GHz) de Verizon et AT&T. Ce dernier reste très agressif en mettant à niveau à la fois la base et les commutateurs avec des promotions agressives, et Verizon devra suivre le rythme pour éviter de manquer des abonnés 5G premium. Les promotions du quatrième trimestre seront à des niveaux très élevés, aidant Apple. »