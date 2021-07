La demande d’or de l’Inde augmente de 19% au cours du trimestre de juin, en retard par rapport au niveau d’avant Covid

in

Avec cela, la demande globale d’or au cours du premier semestre de l’année civile 2021 a augmenté de 30% à 216,1 tonnes, mais elle était toujours inférieure de 35% à la moyenne quinquennale pré-pandémique (S1 de 2015-2019).

Selon les données publiées par le World Gold Council (WGC) jeudi.

Bien que les performances du premier semestre soient loin d’être encourageantes, le WGC s’attend à ce que la dynamique sous-jacente de la demande soutienne un “fort pic de la demande une fois la normalité rétablie sur le front de Covid”. Au cours du trimestre de décembre, des festivals, tels que Dussehra et Diwali, couplés à la saison des mariages, pourraient stimuler la consommation d’or. Bien entendu, la confiance des consommateurs et la réponse des entreprises sont soumises à l’impact d’une menace imminente de la troisième vague de Covid et au rythme de la reprise économique.

Les données du WGC ont montré que les importations d’or en Inde ont grimpé à 120,4 tonnes au cours du trimestre d’avril à juin, contre seulement 10,9 tonnes un an plus tôt lorsqu’un verrouillage à l’échelle nationale avait frappé les chaînes d’approvisionnement. En valeur, la demande d’or du pays a augmenté de 23% au cours de la période avril-juin pour atteindre 32 810 crores de roupies. Alors que la demande de bijoux a augmenté de 29 %, la demande d’investissement a augmenté de 10 %. Cependant, en termes de volume, la demande de bijoux a augmenté à un rythme plus lent de 25% à 55,1 tonnes, tandis que la demande d’investissement a augmenté de 6% à 21 tonnes.

L’or total recyclé au cours du trimestre de juin était de 19,7 tonnes, en hausse de 43 % par rapport à l’année précédente.

La demande mondiale chute de 1%

La demande mondiale d’or a diminué de 1% sur un an à 955,1 tonnes au cours du trimestre de juin, portant la demande au premier semestre de l’année civile à 1 833,1 tonnes, en baisse de 10% par rapport à l’année précédente. À 390,7 tonnes, la demande de bijoux a continué de rebondir par rapport à la faiblesse de Covid de l’année dernière, mais elle est restée bien en deçà des niveaux typiques d’avant la pandémie, en partie en raison d’une croissance plus faible de la demande indienne, a déclaré le WGC.

Au premier semestre, la demande de bijoux a baissé de 17%. Cependant, les investissements en lingots et pièces de monnaie ont connu un quatrième trimestre consécutif de fortes hausses, la demande atteignant 243,8 tonnes au cours de la période avril-juin. Ces investissements ont atteint 594 tonnes au premier semestre, le plus fort depuis 2013.

