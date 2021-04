La demande d’or indienne devrait ralentir en avril-juin: WGC

Selon les données du WGC, la demande totale d’investissement pour le premier trimestre 2021 a augmenté de 34% en glissement annuel pour s’établir à 37,5 tonnes.

La demande d’or indienne devrait ralentir au deuxième trimestre (avril-juin) en raison des restrictions liées au COVID, avant de rebondir au deuxième semestre 2021, selon le World Gold Council (WGC).

L’organisation de développement du marché de l’industrie aurifère a déclaré que la demande d’or au cours du trimestre de janvier à mars avait enregistré une croissance de 37% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 140 tonnes en raison de la facilité des restrictions, de la demande refoulée et de l’assouplissement des prix. Les importations nettes de lingots au cours de la période ont connu une augmentation de 262% en glissement annuel à 301 tonnes.

Somasundaram PR, directeur général de WGC (Inde), a déclaré qu’avec la réimposition des verrouillages dans diverses régions, la confiance des consommateurs a chuté et cela devrait avoir un impact sur la demande de mariage au deuxième trimestre de 2021. «La demande du premier trimestre était très bonne malgré une Augmentation de 14% en glissement annuel des prix de l’or. Les commerçants ont également estimé que les affaires seront bonnes et importées davantage. Mais la perturbation due à la pandémie peut signifier une Akshaya Tritiya en sourdine. L’année dernière, le festival a été un véritable délavage », a-t-il déclaré.

Cependant, Somasundaram estime que la seconde moitié de 2021 pourrait voir un rebond de la demande. «D’ici juin, les choses pourraient revenir en raison des mesures prises par le gouvernement. Les économies occidentales semblent avoir une emprise sur la vaccination et sur la manière de procéder pour ouvrir le marché. C’est aussi la raison pour laquelle les taux d’intérêt ont commencé à se raffermir et à s’apprécier. Les prix de l’or ont commencé à se ramollir. Des prix plus doux, une meilleure mousson et un meilleur contrôle de la pandémie pourraient devenir positifs pour l’Inde. » Les importations d’or pourraient également augmenter en raison d’une demande plus élevée. En 2020, les importations d’or ont fortement diminué à 446,4 tonnes en raison des verrouillages et de la hausse des prix.

La demande totale de bijoux en Inde pour le premier trimestre 2021 a augmenté de 39% à 102,5 tonnes, contre 73,9 tonnes au premier trimestre 2020. La valeur de la demande de bijoux était de Rs 43 100 crore, une augmentation de 58% par rapport à Rs 27 230 crore au premier trimestre 2020.

Selon les données du WGC, la demande totale d’investissement pour le premier trimestre 2021 a augmenté de 34% en glissement annuel à 37,5 tonnes.

Dans l’ensemble, la demande mondiale d’or à 815,7 tonnes était comparable à celle du trimestre précédent, mais en baisse de 23% en glissement annuel, les fonds négociés en bourse adossés à l’or ayant enregistré une sortie de 177,9 tonnes.

