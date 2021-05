«La demande du client» les attire; Goldman Sachs rejoint le cycle d’investissement M de Coin Metrics

Négociation et investissement

«La demande du client» les attire; Goldman Sachs rejoint le tour d’investissement de 15 M $ de Coin Metrics

L’argent afflue sur le marché de la cryptographie; Au 27 avril, 156 startups axées sur la technologie numérique avaient levé 3,1 milliards de dollars, contre seulement 2,3 milliards de dollars levés en 341 transactions sur l’ensemble de 2020.

Coin Metrics a levé 15 millions de dollars dans le cadre d’un cycle d’investissement de série B dirigé par Goldman Sachs.

«Nous pensons que c’est une journée énorme pour nous», a déclaré Tim Rice, cofondateur et chef de la direction de l’entreprise. «Une énorme accréditation.»

Alors que Castle Island Ventures, Highland Capital Partners, Fidelity Investments, Avon Ventures, Communitas Capital et Collab + Currency ont augmenté leurs investissements dans la société, les nouveaux investisseurs à rejoindre comprenaient Acrew Ventures, Morningside Group, BlockFi et Warburg Serres Investments.

Fondé en 2017, Coin Metrics est un fournisseur de données de crypto-monnaie et de blockchain destiné aux clients institutionnels qui prévoit d’utiliser les bénéfices pour se développer en Europe et en Asie, créer de nouveaux produits et élargir ses offres actuelles.

Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques de la division des marchés mondiaux de Goldman Sachs, rejoindra le conseil d’administration de Coin Metrics, a déclaré Rice dans une interview.

Selon Rice, la façon dont les grandes institutions telles que les gestionnaires d’actifs et les banques de Wall Street abordent la cryptographie est différente de celle du marché haussier de 2017: «Cette fois-ci, vous avez des gens à la recherche d’une solution de données holistique», a-t-il déclaré. «Ils ont besoin de données solides pour entrer dans la classe d’actifs.»

Fidelity Investments, l’un des investisseurs de Coin Metrics, est également son client. «Nous avons certainement vu les institutions se comporter très sérieusement; ils signent maintenant des contrats avec nous », a déclaré Rice.

Les banques qui sont restées à l’écart se sentent également à l’aise avec le marché de 2,47 billions de dollars.

«La demande des clients commence à les attirer», a déclaré Rice.

Plus tôt cette semaine, nous avons signalé que le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, avait également acquis la plate-forme d’analyse de données Skew pour un montant non divulgué afin de mieux servir ses clients institutionnels et commerciaux.

L’argent a afflué sur le marché de la cryptographie au milieu de la course haussière en cours. Non seulement les actifs cryptographiques, mais aussi des projets comme Digital Asset Holdings LLC, Chainalysis Inc, Blockchain.com, Paxos Trust Co.lèvent beaucoup de fonds.

Au 27 avril, 156 startups axées sur la technologie numérique avaient levé 3,1 milliards de dollars, contre seulement 2,3 milliards de dollars levés en 341 transactions pour l’ensemble de 2020, selon CB Insights.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.