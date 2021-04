Pay Pal

PDG de PayPal: “La demande du côté crypto a été multipliée par rapport aux attentes”

L’année dernière, le géant des paiements PayPal Holdings a traité 15,4 milliards de paiements d’une valeur de 936 milliards de dollars et a lancé les derniers lancements de produits de son histoire.

L’année dernière, en octobre, PayPal a lancé ses services de cryptographie et cette année, il a étendu le service à son réseau de marchands. Ce mois-ci, il a ajouté un support sur Venmo, qui a connu une demande massive.

«La demande du côté de la cryptographie a été multiple par rapport à ce que nous attendions initialement. Il y a beaucoup d’excitation », a déclaré le PDG de PayPal, Dan Schulman, dans une interview accordée à TIMES.

Schulman a déclaré qu’ils examinaient en fait les formes numériques de monnaie et de DLT depuis environ six ans. À l’époque, il était tôt et les cryptos étaient plus d’actifs que de devises.

Alors que la tendance actuelle des paiements numériques continue de croître à un rythme accéléré, Schulman s’attend à ce qu’il y ait six à dix super-applications qui serviront essentiellement d’intermédiaire à d’autres applications et auront toutes les données et informations de l’utilisateur en un seul endroit pour le rendre plus simple et plus facile pour eux.

Cela signifie que l’argent n’est plus le roi; même les cartes de crédit disparaîtront. Il a dit,

«D’ici dix ans, vous assisterez à une baisse considérable de l’utilisation des espèces. Tous les facteurs de forme de paiement seront intégrés dans le téléphone mobile. »

Lorsque cela se produit, les banques centrales devront également repenser la politique monétaire, donc «c’est l’avènement des monnaies numériques».

Le papier-monnaie ne correspondrait pas à la facture car personne ne les utilise. Ici, Schulman explique comment les monnaies numériques émises par la banque centrale (CBDC) numérisent essentiellement une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. Il a dit,

«Un dollar numérique serait entièrement soutenu par le gouvernement américain, mais fait de manière numérique, et cela pourrait permettre au gouvernement d’ouvrir le financement de la Fed à d’autres institutions que les banques, potentiellement des entreprises comme PayPal, où vous pourriez financer directement de la Fed. directement dans un portefeuille numérique. »

Cela modernisera le système financier inefficace, qui, selon lui, est trop long et trop coûteux à l’heure actuelle.

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.