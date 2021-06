La demande est-elle suffisante pour faire évoluer le secteur de la logistique ?

La technologie peut agir comme un catalyseur pour les chauffeurs de camion ainsi que pour les expéditeurs.

Par Nilesh Ghule

Caractérisé comme l’un des secteurs les moins organisés de l’Inde, l’industrie de la logistique présente des opportunités de marché à forte croissance pour ceux qui visent à organiser le marché et à améliorer l’efficacité. Un rapport d’Avendus Capital indique que plus de 80% des dépenses globales de logistique dans le pays vont au secteur non organisé. Sur le marché non organisé, le camionnage représente la plus grande part puisque 85 % du marché indien du camionnage est composé de petits propriétaires de flottes avec 5 à 20 camions. Pour ajouter à cela, parce que les camionneurs sont régionaux, 30 à 50 % des chargements de camions en avant reviennent à vide. Ces chiffres décrivent les défis liés au gaspillage des ressources, aux coûts élevés, aux retours fortement intermédiés et aux licenciements dans le secteur.

Bien que l’industrie soit aux prises avec ces défis, elle enregistre également une augmentation de la demande car COVID-19 a accéléré le passage aux achats numériques de trois à cinq ans. De plus, les attentes des clients augmentent, car ils s’attendent à obtenir des marchandises plus rapidement, de manière plus flexible et bien sûr à des frais de livraison faibles ou nuls. Avec tout cela, les perturbations logistiques et les lacunes dans la chaîne d’approvisionnement sont devenues plus évidentes.

L’augmentation de la demande ne suffit donc pas pour que le secteur de la logistique prospère. Il est nécessaire de transformer le secteur d’un simple fournisseur de soutien à un fournisseur de services essentiels. Facilité à passer des commandes en ligne, recevoir les produits dans les conditions requises au moment requis, réduire le gaspillage dû aux retours, expérience client globale, tout cela jouera un rôle essentiel car le secteur est sur le point de croître à deux chiffres. Ainsi, l’utilisation intensive de la technologie, l’approche stratégique de la création de réseaux, la création d’un vivier de talents et l’application de la gouvernance joueront un rôle central dans le développement du secteur. Ceux-ci aideront également à établir l’écosystème logistique, à atteindre des efficacités opérationnelles et à tirer les avantages économiques de la taille et de l’échelle.

Avec la poussée sur les infrastructures routières et l’augmentation des investissements par le gouvernement, une pénétration plus profonde est possible. La technologie peut agir comme un catalyseur pour les chauffeurs de camion ainsi que pour les expéditeurs. Alors que les expéditeurs peuvent définir leurs besoins en termes de taille de chargement et d’itinéraires, les chauffeurs routiers peuvent également s’enregistrer en définissant les types de camions et les corridors sur lesquels ils souhaitent opérer. Cela peut permettre de créer le réseau et de déployer la capacité de manière optimale. Chez TruckBhejo, en utilisant la technologie, nous avons pu exploiter cette énorme offre de chauffeurs-propriétaires de camions en Inde et les mobiliser pour nos clients en leur donnant une flexibilité totale pour évoluer en fonction de leurs besoins. Nous avons également assuré des livraisons à 100% pendant les hautes saisons et dans les endroits éloignés.

À mesure que la technologie progresse, que l’infrastructure se développe et que la demande continue de provenir de secteurs de plus en plus nombreux, le besoin de main-d’œuvre devient éminent. Pendant que nous travaillons à l’organisation et à la modernisation de ce secteur, le développement de la main-d’œuvre sera essentiel. Nous voyons rarement des portails et des plateformes spécifiques pour rechercher des partenaires de camionnage et d’autres personnels spécialisés dans l’industrie de la logistique. Comme le secteur est prêt pour la croissance, il offre de multiples opportunités d’emploi à tous les niveaux. Un rapport publié par Deloitte indiquait qu’en 1991, il y avait un chauffeur par camion en Inde. En 2019, environ 27 % des camions étaient inactifs en raison d’un manque de chauffeurs et le rapport prévoyait également que la pénurie de chauffeurs devrait atteindre 50 % d’ici 2022. Les solutions de plateformes technologiques sont essentielles si l’Inde veut remédier efficacement à cette pénurie. Organiser et mettre en commun les talents sous une plate-forme commune et attirer plus de travailleurs qualifiés pour rejoindre le cadre sont essentiels pour suivre le rythme de la demande croissante.

Nous devons améliorer les compétences du groupe de chauffeurs existant et les former à l’utilisation de diverses plateformes technologiques. Informez-les des avantages et de la facilité d’utilisation de ces outils avancés. Apprenez d’eux sur les problèmes au niveau du sol et donnez-leur des solutions par la modernisation et l’innovation. Faites-leur comprendre que la technologie est d’apporter de la vitesse et les aidera à faire plus de voyages en augmentant leurs revenus. Étendre l’utilisation de la technologie au-delà de l’organisation du réseau. Utilisez des données pour étudier les causes des accidents de la route, formez les chauffeurs de camion à l’aide de ces analyses et fournissez-leur des outils de sécurité avancés, reproduisez les meilleures pratiques des pays développés comme la construction d’arrêts aux stands à des distances spécifiques, utilisez la géolocalisation même pour la main-d’œuvre dans les situations actuelles où plus et de plus en plus de camionneurs attrapent le virus. Tout cela non seulement sauvera des vies, mais attirera également plus de mains dans ce secteur. Introduisez l’automatisation dans le chargement, le déchargement, la gestion des files d’attente et la manutention des marchandises. Créez une pyramide de main-d’œuvre qualifiée et de communauté de chauffeurs, de véhicules sophistiqués, de solutions d’emballage, de personnel de manutention, une technologie étendue et intégrée qui peut traiter les multiples aspects avec rapidité, précision et transparence. Chez TruckBhejo, nous travaillons en étroite collaboration avec les chauffeurs propriétaires et les aidons à éduquer et à adopter des outils technologiques qui leur permettent d’être plus efficaces et conformes aux lois gouvernementales.

Alors que nous nous efforçons d’attirer et de développer le vivier de talents, concevez également la bonne stratégie. En Inde, nous n’avons pas de règles et de politiques bien définies. Beaucoup est fait autour de la simplification et de la numérisation de la documentation facilitant le traçage financier. Cependant, aucune importance n’est accordée à la révision des lois existantes régissant le secteur. Ce que nous avons initié en 2020 avant que la pandémie ne frappe le monde, il est maintenant temps de formaliser la Loi Nationale sur la Logistique. Définissez chaque élément qui relèvera de la loi pour renforcer la gestion des produits, des processus et des personnes alors que nous visons une échelle dans l’espace logistique.

Les rapports suggèrent que le secteur de la logistique indien, d’une taille d’environ 200 milliards de dollars, devrait croître à plus de 10 % du TCAC au cours des cinq prochaines années pour atteindre environ 320 à 330 milliards de dollars. La croissance de la demande peut être un point de départ, mais l’augmentation de la taille et de l’échelle exigera plus de carburant et d’électricité. Les entreprises ne considèrent désormais plus la logistique comme un simple levier commercial, mais comme un différenciateur stratégique pour la croissance à long terme et la création de valeur

Alors, délibérez moins, agissez plus et exécutez le plus !

(L’auteur est co-fondateur et PDG de TruckBhejo. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

