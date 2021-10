La demande festive de voyages aériens en hausse! Le nombre de vols intérieurs se rapproche des niveaux d’avant la pandémie

Pas moins de 2 372 vols ont été opérés sur des secteurs intérieurs dimanche.

Le nombre le plus élevé de trafic aérien intérieur a été enregistré dimanche depuis la reprise des services de vol en mai 2020 avec un total de 3 27 923 passagers voyageant sur des vols intérieurs, se rapprochant des niveaux d’avant la pandémie de Covid. Selon les données fournies par le ministère de l’Aviation civile, jusqu’à 2 372 vols ont été opérés sur les secteurs intérieurs dimanche. Récemment, le ministère de l’aviation civile a autorisé les compagnies aériennes indiennes à exploiter 100 % de leur capacité prévue, compte tenu de la demande croissante du public pour les voyages en avion au début de la saison des fêtes. Pour le festival de Diwali, qui aura lieu la première semaine de novembre, les réservations à terme sont de 450 % supérieures à celles de Diwali de l’année dernière, selon un rapport d’IE.

Le trafic aérien quotidien de passagers aériens le plus élevé après la pandémie, avant dimanche, a été observé au mois de février juste avant la deuxième vague de Covid qui a frappé le pays. Ameya Joshi du portail d’analyse de l’aviation NetworkThoughts a été citée dans le rapport disant que le facteur de charge le plus bas dimanche était de 84,3% par AirAsia India. La compagnie aérienne SpiceJet a franchi un taux de remplissage de 90 pour cent il y a un jour. Selon Joshi, avoir de tels facteurs de charge à l’échelle du système est un signe que le trafic aérien se dirige vers la reprise.

Le 10 octobre 2021, le nombre de passagers aériens intérieurs a atteint 3,04 lakh, franchissant la barre des 3 lakh par jour pour la première fois depuis le 28 février 2021, alors qu’un total de 3,14 lakh avait voyagé sur des vols intérieurs. Compte tenu de la demande croissante, les deux plus grands aéroports d’Inde – Delhi et Mumbai avaient annoncé la réouverture de terminaux précédemment fermés en raison de la faible fréquentation.

L’aéroport IGI de Delhi a annoncé que les opérations à T-1 reprendraient à partir du 31 octobre 2021, près de 18 mois après la fermeture, avec les compagnies aériennes SpiceJet et IndiGo. L’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai, qui avait connu plus tôt ce mois-ci le chaos et des retards de vol en raison d’une augmentation soudaine du trafic, a reporté la reprise de son T-1 au 13 octobre à partir du 20 octobre, la date la plus rapprochée. Selon les données sur le trafic de passagers publiées par la DGCA lundi, les compagnies aériennes ont transporté 70,66 lakhs sur les routes intérieures pour le mois de septembre. Ce chiffre était tombé à 21,15 lakh au mois de mai de cette année, après quoi il est passé à 31,13 lakh, 50,07 lakh et 67,01 lakh aux mois de juin, juillet et août respectivement.

