La demande globale de logements connaît une croissance de plus de 13% au troisième trimestre: rapport

Le secteur de l’immobilier résidentiel montre des signes de reprise après avoir subi de graves répercussions économiques causées par la pandémie. Une augmentation trimestrielle de la demande pan-indienne de plus de 13% a été observée au cours du troisième trimestre, révèle le dernier rapport Magicbricks PropIndex pour le troisième trimestre (juillet-août-septembre) 2021. En outre, l’offre globale dans le pays a bondi de près de 8% QoQ pendant la période.

Avec la baisse des taux d’infection à Covid-19 et le début de la saison des fêtes, la demande de logements dans le pays devrait encore augmenter. Les points forts du trimestre sont Ahmedabad, la région métropolitaine de Mumbai (MMR), Delhi NCR et Pune, car ils ont été témoins d’une augmentation remarquable de la demande et de l’offre nouvelle sur leurs marchés respectifs. Dans chacune de ces villes, les emplacements périphériques ont continué à gagner et à attirer l’attention.

Les prix pan-indiens ont connu une croissance de 0,3% QoQ au cours de cette période, affichant une forte résilience des marchés du logement par rapport aux autres classes immobilières du pays. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive pendant encore quelques trimestres, jusqu’à ce que les stocks d’invendus diminuent considérablement, car la plupart des promoteurs devraient se concentrer en grande partie sur le lancement de maisons abordables et de milieu de gamme.

Commentant le rapport PropIndex, Sudhir Pai, PDG de Magicbricks, a déclaré : « Le marché devrait continuer à croître pendant la saison des fêtes. Il y a plus de clarté dans l’esprit des consommateurs qui attendaient auparavant d’acheter des propriétés alors même qu’ils attendaient que la pandémie s’atténue. Ces facteurs ont apporté de l’optimisme parmi les développeurs alors qu’ils se préparent à annoncer plusieurs nouveaux lancements. »

«Les régions périphériques sont restées l’épicentre de la demande stimulée par l’assouplissement des restrictions, ce qui a contribué à stimuler l’activité économique à grande échelle et à améliorer la confiance des acheteurs. Cette reprise peut être attribuée à des facteurs tels que la réduction de la valeur indicative, la numérisation des registres fonciers, les programmes de logement lancés par le gouvernement et l’injection de liquidités via le fonds SWAMIH », a-t-il ajouté.

Points clés du rapport Propindex Q3 :

Delhi : Le marché immobilier de Delhi a connu une croissance de la demande de 29,1% en QoQ. De plus, les propriétés en construction ont connu une augmentation significative des prix QoQ dans presque tous les segments de prix. D’autre part, les propriétés Ready-to-Move n’ont pas connu de changement majeur de QoQ dans les prix au cours des 5 dernières années en raison de la demande limitée pour les propriétés existantes.

Bangalore : L’immobilier résidentiel de Bengaluru a connu des résultats mitigés, la demande ayant augmenté de 6% QoQ et l’offre diminuant de 4% QoQ au troisième trimestre 2021. Compte tenu de l’assouplissement de la mobilité et de l’augmentation des opérations commerciales, la ville a connu un intérêt d’achat accru, les développeurs attirant de nouveaux acheteurs de maisons en offrant option pré-EMI et congé de paiement de 12 mois. De plus, la ville a vu plus de traction dans les propriétés en construction par rapport aux propriétés prêtes à déménager au cours du trimestre.

Chennaï : La demande a augmenté de 8% QoQ et l’offre de 2% QoQ à Chennai en raison de l’assouplissement des restrictions de verrouillage COVID-19. Des localités telles que Medavakkam, Siruseri, Navalur, Pallavaram et Perumbakkam ont vu leurs prix augmenter en raison de leur proximité avec les pôles d’emploi.

Hyderabad : L’immobilier résidentiel d’Hyderabad, qui est resté résilient pendant la pandémie de COVID-19, a vu la demande et l’offre augmenter de 3% QoQ chacun au troisième trimestre 2021. Il existe une préférence croissante pour les zones périphériques, ce qui peut être attribué aux diverses initiatives de l’État. gouvernement de lancer des programmes de logement et de vente aux enchères en ligne de parcelles de bureaux, en périphérie de la ville. Des complexes résidentiels et commerciaux sont lancés à des prix abordables dans ces endroits. De plus, l’augmentation de la taille globale des billets dans les emplacements centraux, en raison de l’augmentation des coûts de conformité, a également déplacé la préférence des acheteurs vers les localités périphériques.

Région métropolitaine de Mumbai (MMR) : Le marché résidentiel de Mumbai a connu une augmentation de la demande de 5 % en QoQ après avoir connu une forte baisse d’environ 16 % au deuxième trimestre 2021. De plus, Navi Mumbai et Thane ont connu des pics de demande de 19 % et 10,5 % en QoQ, respectivement. La croissance de la demande en QoQ a été principalement soutenue par la nouvelle offre sur le marché, qui a augmenté de 15 % en QoQ à Mumbai, de 9 % à Navi Mumbai et de plus de 6 % à Thane au cours de la période.

Le marché du logement à MMR devrait encore se redresser en raison de la réduction des cas de COVID-19 et de la saison des fêtes en cours et des développeurs de premier plan se préparent à de nouveaux lancements dans les segments moyen et abordable.

Pune : Le marché résidentiel de Pune a observé une augmentation significative de la demande à 23,1% QoQ. La baisse des cas de COVID-19 et la saison des fêtes en cours ont incité les acheteurs de maisons à rechercher des propriétés, ce qui a contribué à stimuler davantage les marchés. L’offre au sein de la ville a augmenté de 10% QoQ au T3 2021, par rapport à sa baisse de 12% au T2 2021. Le trimestre a vu un déplacement de la demande vers les unités en construction et les logements abordables.

Magicbricks Research prévoit une reprise des marchés tirée par les logements abordables et les propriétés en construction. Des mesures telles que la réduction de la valeur indicative, la numérisation des registres fonciers, les programmes de logement lancés par le gouvernement et l’injection de liquidités par le biais des fonds SWAMIH sont quelques-uns des facteurs qui continueront à soutenir la relance des marchés du logement.

