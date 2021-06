“La demande institutionnelle poussera BTC dans un marché baissier” | Invezz

Les analystes de JP Morgan, une banque d’investissement américaine, pensent que Bitcoin (BTC) va encore baisser en raison d’un marché baissier imminent. Un rapport a révélé cette nouvelle le 14 juin, notant que les analystes surveillaient la tendance des BTC Futures et avaient constaté qu’il y avait un développement inhabituel. Dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, l’équipe d’analyse de JP Morgan Chase a déclaré que l’intérêt institutionnel pour la BTC est actuellement très faible.

Des analystes auraient découvert que les contrats à terme BTC se sont négociés à un prix inférieur au prix au comptant dans le cadre d’un processus connu sous le nom de déport. Selon eux, le recul des dernières semaines est un signe négatif qui pointe finalement vers un marché baissier. En dehors de cela, ils ont noté que la domination de BTC sur le marché de la cryptographie avait chuté de 60% à 40% entre avril et mai, ajoutant qu’il s’agissait d’un autre indicateur d’un marché baissier imminent.

Déclarant que leur sentiment actuel sur le BTC est négatif, les analystes ont comparé la situation actuelle du marché du BTC au crash du BTC en 2018, où les investisseurs se sont précipités pour obtenir leur part de crypto-monnaies après son boom de 2017. Ils ont en outre indiqué que la courbe des contrats à terme BTC était également en sens inverse pour la majeure partie de 2018, une évolution dans laquelle le prix du BTC a chuté de 15 000,00 $ (10 630,00 £) à environ 4 000,00 $ (2 840,00 £).

Informations contradictoires

Alors que Panigirtzoglou et son équipe soutiennent que la demande de BTC des investisseurs institutionnels est en baisse, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a récemment noté que les clients de la banque exigeaient de plus en plus des produits BTC. Il a déclaré que même s’il avertissait les gens de rester à l’écart de BTC et de l’espace crypto dans son ensemble, cela ne signifie pas que les clients de JP Morgan n’en veulent pas. À l’époque, il a déclaré que la banque envisageait d’adopter la monnaie afin que les gens puissent l’acheter et la vendre.

En plus de Dimon, Goldman Sachs, une banque d’investissement rivale, a révélé qu’il y avait un afflux d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires d’actifs sur le marché de la cryptographie. La banque, qui considère désormais le BTC comme une nouvelle classe d’actifs, a noté que cet intérêt soudain pour les crypto-monnaies par les investisseurs institutionnels est motivé par la peur de passer à côté (FOMO).

Cette nouvelle intervient alors que BTC continue de négocier haussier après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que la société de véhicules électriques recommencerait à accepter les crypto-monnaies une fois qu’elle aura confirmé que les mineurs utilisent des sources d’énergie durables. Au moment d’écrire ces lignes, BTC est en hausse de 12,82% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 40 669,94 $ (28 809,98 £).

