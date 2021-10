Fonds négocié en bourse ETF

La demande massive de détail pour le premier ETF à terme Bitcoin a fait ses débuts en tant que deuxième fonds le plus négocié de l’histoire

L’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (BITO) était également la deuxième action la plus négociée sur Fidelity. Les options sur BITO commenceront à être négociées mercredi, juste au moment où le Valkyrie Bitcoin Futures ETF (BTFD) fait ses débuts.

L’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares a fait ses débuts dans le trading en voyant plus d’un milliard de dollars d’actions changer de mains. Cela a fait de BITO le deuxième ETF le plus négocié après un fonds carbone BlackRock pour son premier jour de négociation.

Mardi, le marché de la cryptographie a vu le lancement du premier ETF lié au Bitcoin, BITO, aux États-Unis, qui a augmenté d’environ 5% pour atteindre 41,94 $.

Cela a envoyé le prix du Bitcoin à 64 500 $, en hausse de 117% depuis le début de l’année. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 64 000 $.

Les options sur BITO commenceront également à être négociées mercredi sur les bourses NYSE Arca et NYSE American Options. De plus, l’ETF Valkyrie Bitcoin Futures est prêt à faire ses débuts aujourd’hui avec son ticker mémorable BTFD.

L’ETF Bitcoin Futures a connu une demande massive avec plus de 250 millions de dollars enregistrés en volume de transactions en seulement 15 minutes et un demi-million de dollars en une heure et demie.

Plus de 24 millions d’actions BITO ont changé de mains mardi, selon les données de Bloomberg.

Ceux qui cherchent à négocier l’ETF ProShares Bitcoin Strategy en dehors des heures normales de marché américain peuvent également le faire sur Blue Ocean.

Sur Fidelity, il s’agissait de la deuxième action la plus négociée, les clients ayant passé 10 104 ordres d’achat et 71 266 ordres de vente pour BITO sur sa plate-forme de courtage sans commission, a déclaré le géant de l’investissement.

Avec très peu de transactions en bloc dans BITO, cela suggère que les petits investisseurs et les sociétés de trading à haute fréquence ont dominé le trading, a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche chez ETF Trends.

« Je pense que ce que nous avons vu aujourd’hui était la vente au détail, le trading d’algo HFT essayant de trouver l’arbitrage et de nombreuses institutions assises sur la touche et observant. »

Bitcoin a commencé octobre sur une note haussière, déjà en hausse de plus de 46% au cours du mois jusqu’à présent et écrasant tous les autres indices crypto et, bien sûr, macro.

Il est clair que c’est la saison du Bitcoin, avec un intérêt ouvert total atteignant 25,18 milliards de dollars, en hausse de 70,5% ce mois-ci.

Sur CME, OI continue d’atteindre de nouveaux sommets historiques, le dernier étant de 4,78 milliards de dollars, contre seulement 1,47 milliard de dollars le 29 septembre, selon Skew.

L’OI de CME est désormais le deuxième plus élevé après les 5,66 milliards de dollars de Binance et avant les 4,27 milliards de dollars de FTX.

