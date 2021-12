La demande que Mara Patricia Castañeda a faite à la petite amie de Vicente Jr.

C’est pourquoi l’accueil que lui a réservé la famille, d’abord son ex, n’a pas été surprenant, lorsqu’ils ont réalisé qu’elle faisait partie du groupe de journalistes qui l’attendaient à la porte du ranch Los Tres Potrillos, pour en savoir plus sur l’adieu qui lui a été fait.Je donnerais à l’interprète de Cette jalousie, arrêterait son camion pour aller vers elle.

Ensuite, le beau geste que son ex-belle-mère, Mme. Cuquita, avait avec elle; en assurant les passants et les journalistes que vous continuez à considérer Mara Patricia comme sa belle-fille ; Elle a également eu des gestes d’affection envers la matriarche de la famille Fernández, comme la faire rire, lui prêter son rouge à lèvres et ses boucles d’oreilles.

Le moment où Mariana González a embrassé la main de Mara Patricia Castañeda. (Spécial)

Mais sûrement le genre de Castaneda et la petite amie actuelle de Vicente Jr., Mariana González, est ce qui a le plus attiré l’attention. Leur première rencontre a également eu lieu à l’extérieur de Los Tres Potrillos. L’influenceuse a demandé au conducteur de sa voiture de s’arrêter lorsqu’elle s’est rendu compte de la présence du journaliste.

Mara Il l’a interrogée sur ce qu’elle ressentait face à la perte de celui qui était son beau-père et qui était maintenant celui de Mariana ; La jeune femme a accepté que tout avait été très surprenant et qu’elle soutenait son partenaire. À la fin de l’interview, González a embrassé la main de Castañeda et a déclaré: « Je ne vous connaissais pas en personne, mais je vous admire vraiment beaucoup. »