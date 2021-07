Au cours du trimestre, Chennai et Delhi NCR ont enregistré des ventes résidentielles maximales dans le segment RTMI, tandis qu’Hyderabad représentait une part de 6 pour cent de la demande de ce segment.

La demande refoulée pour l’immobilier résidentiel se manifeste, le secteur montrant des signes d’amélioration graduelle et l’offre s’accélérant lentement pour répondre aux aspirations des acheteurs de maison. Les chiffres du mois de juin sont encourageants en termes de demandes de renseignements générées et d’augmentation progressive des prix de l’immobilier à plusieurs endroits à travers le pays.

Après avoir énormément souffert, en particulier au cours des dernières années et demie en raison du déclenchement de la pandémie de COVID-19 et du verrouillage national qui a suivi pour contrôler la propagation du coronavirus, le marché immobilier a commencé à se redresser, grâce à l’approche calibrée et pratique adoptée par le Centre et les gouvernements des États pour faire face à la deuxième vague de la pandémie en avril-mai.

Une grande partie de la douleur de la deuxième vague de la pandémie a été évitée car contrairement à la première vague, le gouvernement s’est abstenu d’un verrouillage total pour faire face à une augmentation soudaine des cas de coronavirus. Les fermetures partielles et la rapidité de la vaccination ont empêché dans une large mesure l’exode massif de la main-d’œuvre ainsi que l’arrêt complet des travaux de construction.

Avec l’atténuation de la deuxième vague de pandémie, les acheteurs de maisons sont sortis et ont commencé à chercher des propriétés qui correspondent à leurs budgets et préférences. Il n’est pas nécessaire d’examiner les statistiques pour savoir ce qui se passe sur le marché, mais un simple coup d’œil aux annonces immobilières dans les journaux indique que quelque chose de positif se passe dans le secteur immobilier.

Selon le rapport trimestriel de PropTiger ‘Real Insight (Residential) Q2 2021’, la moitié des ventes du trimestre avril-juin 2021 ont eu lieu en juin même, alors que les États commençaient à s’ouvrir et à supprimer les restrictions de mouvement. Cela est principalement dû au fait que la deuxième vague de la pandémie a atteint son apogée au cours des mois d’avril et de mai, entraînant un nombre considérablement élevé d’infections et de décès. La situation s’est nettement améliorée au mois de juin et donc le marché de l’immobilier résidentiel. La dynamique, si elle n’est pas interrompue par la troisième vague, devrait se poursuivre à un rythme accéléré dans les mois à venir.

Bien que l’amélioration soit terminée, le segment du logement abordable continue d’être le principal domaine d’intervention des promoteurs immobiliers indiens. Cela ressort clairement du fait que la majorité de la nouvelle offre était concentrée dans le segment intermédiaire. En fait, 35% des projets lancés au deuxième trimestre se situaient dans la fourchette de prix Rs 45-75 lakh, montre le rapport.

Contrairement aux tendances précédentes où Mumbai et Pune dominaient les nouveaux lancements, Hyderabad s’est avéré être le leader de la nouvelle catégorie d’approvisionnement au deuxième trimestre 2021, avec une contribution de 40% au gâteau total, ajoute le rapport.

Hyderabad a enregistré plus de 8 800 nouvelles unités lancées au cours du trimestre, suivie de Bengaluru avec 3 400 unités. Les villes du sud (Hyderabad, Bengaluru et Chennai) ont contribué ensemble à 58% des lancements globaux au deuxième trimestre 2021. Mumbai et Pune ont contribué ensemble à près de 26% de l’offre globale.

Du côté des ventes, on note une préférence accrue pour les projets achevés ou en voie d’achèvement, les acheteurs étant prudents sur le risque lié aux projets en retard. Cependant, du côté positif, au cours du deuxième trimestre, il y a eu une légère diminution de la part des logements prêts à habiter (RTMI) dans le volume total des ventes. Cela augure bien pour les constructeurs qui font des heures supplémentaires pour mener à bien les projets en cours.

Les ventes du segment RTMI ont contribué à 16% de la demande globale contre 21% au trimestre précédent. Au cours du trimestre, Chennai et Delhi NCR ont enregistré des ventes résidentielles maximales dans le segment RTMI, tandis qu’Hyderabad représentait une part de 6 pour cent de la demande de ce segment.

Conclusion

Avec les campagnes de vaccination rapides et les mesures monétaires favorables, et les derniers signaux de reprise en juin 2021, le sentiment des acheteurs devrait rester positif et induire la reprise tant attendue dans le secteur réel. Cependant, un revirement complet est encore loin, et le marché sera en mode d’attente et de surveillance, seuls les utilisateurs finaux sérieux culmineront positivement leurs décisions d’achat de maison.

(Par Rajan Sood, chef d’entreprise, PropTiger.com)

