la demande revient pour les appartements et les villes

Le dernier indice des prix des logements au Royaume-Uni à Halifax montre une nouvelle hausse de la valeur des propriétés du pays, mais il semble que la « course à l’espace » commence à perdre de son éclat pour certains.

Une hausse mensuelle de 1 % des prix de l’immobilier en novembre a marqué un sommet en 15 ans de la croissance des prix des maisons, selon les dernières données compilées par Halifax. La maison moyenne au Royaume-Uni coûtant désormais 272 992 £, les valeurs ont augmenté de près de 13 000 £ depuis juin de cette année.

Sur une base annuelle, la croissance des prix des logements a atteint 8,2 %, ajoutant environ 20 000 £ à la valeur d’une maison moyenne. A Londres, les prix des logements ont atteint une moyenne colossale de 521 129 £, mais la croissance y a été de loin la plus lente du pays, avec une hausse annuelle de seulement 1,1%, selon la banque.

Mais les hausses des prix des logements n’ont pas été réparties uniformément sur tous les types de propriétés, semble-t-il. Alors que les maisons plus grandes et plus éloignées semblaient gagner en popularité à la suite de la pandémie, les appartements et les emplacements du centre-ville reviennent au premier plan, selon la recherche.

Les prix des logements varient selon les types de propriété

Halifax affirme que la croissance des prix des logements pour les appartements a en fait commencé à dépasser celle des maisons individuelles dans ses dernières conclusions. Le prix de l’appartement moyen a augmenté de plus de 10 % au cours des 12 derniers mois, alors que les prix des maisons individuelles n’ont augmenté que de 6,6 %.

Le congé des droits de timbre a provoqué une forte augmentation des transactions immobilières à travers le Royaume-Uni. Mais cela a également faussé les tendances d’achat, car de plus en plus de personnes étaient enclines à essayer d’acheter des propriétés plus grandes pour tirer le meilleur parti des économies. Pourtant, pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers en particulier, le congé du droit de timbre pourrait également être utilisé pour profiter de l’achat d’un appartement qui n’aurait peut-être pas été réalisable autrement.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont découvert que leur mode de vie et leurs styles de travail avaient radicalement changé. Le travail à domicile est devenu – et reste dans de nombreux cas – la norme. Ainsi, acheter une propriété plus grande en dehors du centre-ville est devenu plus attrayant. Mais depuis que les choses se sont ouvertes, avec beaucoup de retour à la vie de bureau au moins de temps en temps, l’attrait de vivre dans le centre-ville est de retour.

Plus de concurrence pour les appartements

Le portail immobilier Rightmove a également signalé un changement dans ce que les gens recherchent. Ses dernières données du mois dernier ont montré que davantage de personnes cherchaient des appartements maintenant, alors qu’au début de l’année, il s’agissait de maisons individuelles.

Bien sûr, les chiffres se rapprochent de la demande des acheteurs, mais les tendances comportementales se refléteront certainement dans l’ensemble du secteur locatif privé. Alors que certains locataires ont peut-être recherché des maisons plus grandes et plus éloignées pendant la pandémie, il existe des preuves suggérant que de nombreux locataires souhaitent toujours vivre dans les villes et les grandes villes, à proximité du travail et d’autres commodités.

L’expert en données immobilières de Rightmove, Tim Bannister, a déclaré: «Un changement de la demande des grandes maisons vers les appartements est apparu alors que la société s’est à nouveau ouverte et que les gens ont évalué où ils travailleront tout au long de la semaine, beaucoup envisageant maintenant de se rapprocher d’une ville. que plus loin.

« Les acheteurs potentiels à la recherche d’un appartement, dont un grand nombre d’entre eux est désormais un jardin ou un balcon partagés, trouveront qu’il y a plus de disponibilité que d’autres types de propriété et une croissance moyenne des prix demandés plus faible au cours de l’année dernière, mais il y a maintenant plus de concurrence . «