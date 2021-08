La demande surprenante de Becky Lynch à la WWE

Le WWE SummerSlam 2021 a vu Becky Lynch revenir et remporter le championnat féminin de SmackDown des mains de Bianca Belair. Le désormais ancien champion espérait affronter Sasha Banks. Mais Carmella a dû entrer en scène lorsque “The Boss” a été exclu de l’événement. C’était une surprise mais l’« EST » était prêt à relever le nouveau défi. Cependant, alors “The Man” est apparu.

Ce qui s’est passé dans la soi-disant « plus grande fête d’été » de la WWE a déclenché une situation vraiment intéressante dans le sens où Lynch et Belair sont tous deux techniques, ils sont très appréciés des fans. Et il est bien connu que la firme McMahon n’a pas pour habitude de mener des rivalités entre deux Superstars du même côté. Et c’est pourquoi la star irlandaise serait dure à partir de maintenant.

Il reste à voir ce qui se passera vendredi sur WWE SmackDown mais si au cours des dernières heures les rapports indiquaient que Becky Lynch revenait pour montrer son visage le plus diabolique, Dave Meltzer del, F4WOnline souligne maintenant que C’est la même Championne Féminine de la marque bleue qui a demandé à l’entreprise ce changement. Ce sera la deuxième fois qu’il occupera ce rôle dans sa carrière depuis SummerSlam 2018.

Il y a trois ans, le natif irlandais est devenu impoli après avoir attaqué Charlotte Flair sur PPV. après avoir montré son visage le plus gentil tout au long de sa vie de catcheur. Bien que cette situation n’ait pas duré longtemps car il a dû redevenir technique en raison du grand soutien que les fans lui ont apporté.

Il sera vraiment intéressant de voir comment cette nouvelle voie se développe en tant que Superstar de la WWE et si elle peut vraiment résister en tant que méchante sur le long terme. Cela ne devrait pas être trop difficile pour elle, car beaucoup sont contrariés par sa victoire samedi et Bianca Belair est une grande favorite des fans. D’ailleurs Becky Lynch n’a pas l’élan qu’elle avait avant de devoir s’absenter plusieurs mois. Maintenant, l’Univers de la WWE devra répondre.