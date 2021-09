La demande vertigineuse de logements neufs dans le secteur locatif privé doit être satisfaite

Une grande partie de l’accent mis par le gouvernement britannique sur la création de logements repose sur l’accession à la propriété. Mais la vraie image montre également une demande croissante de logements locatifs.

Amener les gens sur l’échelle du logement a été un objectif majeur pour le gouvernement ces dernières années. Les changements fiscaux, y compris les réductions des droits de timbre ainsi que les taux d’emprunt favorables, ont certainement fait bouger les acheteurs.

Mais l’âge moyen des personnes qui achètent maintenant une propriété est plus élevé que jamais, car de plus en plus de personnes louent dans la trentaine. Et la soi-disant pénurie de logements du pays ne s’applique pas seulement aux maisons à acheter.

Selon une réponse à la consultation de Propertymark, cherchant à répondre à la demande de logements au Royaume-Uni, les besoins en logements sont également élevés dans tous les domaines du secteur immobilier. Cela comprend la propriété privée, les logements privés du secteur locatif et les logements sociaux. Bien que le rapport reconnaisse qu’il existe d’importantes variations régionales en ce qui concerne l’écart entre l’offre et la demande, tous les aspects du marché sont confrontés à la même sous-offre.

Le plus récent rapport du cabinet sur le secteur locatif privé (juillet 2021) a montré comment le nombre moyen de locataires potentiels augmente. Pendant ce temps, les niveaux de stocks sont en baisse. Propertymark ajoute : « Notre point de vue est corroboré par d’autres commentateurs du secteur qui signalent une baisse du nombre de logements disponibles à la location dans un contexte de forte demande.

Action radicale

La solution à ce problème n’est pas simple. L’augmentation des niveaux de logements sociaux contribuerait dans une certaine mesure à atténuer les problèmes d’abordabilité dans la SRP, selon le rapport.

Propertymark suggère également que le gouvernement supprime sa deuxième surtaxe de droit de timbre immobilier. À l’heure actuelle, les acheteurs et les investisseurs de logements supplémentaires doivent payer une taxe supplémentaire de 3 % sur leur achat. Cela a certainement contribué à décourager l’investissement immobilier, ce qui a sans doute entraîné une partie de la pénurie dans le PRS.

Traiter les centaines de milliers de maisons vides du pays est une autre suggestion. Propertymark pense que les propriétés vides peuvent réduire la valeur des terres et rendre plus difficile la vente des propriétés à proximité.

Il ajoute : « La remise en service des maisons vides peut également alléger la pression sur le parc immobilier existant et aider à améliorer les communautés locales. Les dernières données du gouvernement britannique montrent que les logements vacants représentent près de 3 pour cent du parc immobilier total en Angleterre.

«Plus de 250 000 logements sont vides depuis plus de six mois et au total, il y avait 665 600 logements vacants, plus du double de l’objectif annuel de construction de logements du gouvernement britannique.»

Maintenir les propriétaires dans le secteur

Comme le souligne Propertymark, le secteur de l’achat à la location est un élément crucial du marché du logement. Malheureusement, les propriétaires sont souvent diabolisés dans les médias. En réalité, ils fournissent un logement indispensable à des millions de personnes qui ne sont pas en mesure – ou ne veulent pas – d’acheter une maison.

Le gouvernement devrait faire plus pour aider à répondre à la demande dans le secteur locatif privé, estime Propertymark. Il stipule que le gouvernement devrait examiner « toutes les taxes d’achat et de location pertinentes et l’impact de la législation récente, telle que les modifications apportées à l’exonération des intérêts hypothécaires, sur le secteur ».

Il s’agit des modifications fiscales de l’article 24 qui sont entrées en vigueur au cours des dernières années. Alors que les propriétaires pouvaient auparavant réclamer leurs paiements d’intérêts hypothécaires sur leur facture d’impôt sur le revenu, cela a progressivement été supprimé. Désormais, les propriétaires doivent payer des impôts sur tous les revenus locatifs et ne peuvent réclamer que 20 % des frais d’intérêts hypothécaires. La législation rend sans aucun doute le marché de la location-vente moins attractif pour de nombreux investisseurs. Cependant, certains ont trouvé des solutions qui leur conviennent, comme la création d’une société à responsabilité limitée.

Reste à savoir si le gouvernement tiendra compte des suggestions de Propertymark. Mais la forte demande de logements locatifs continue de s’accélérer, alimentant la nécessité pour les propriétaires de rester sur le marché.