La déminse de la Super League européenne montre que la puissance des fans peut apporter des changements ⋆ .

Les fans s’assurent que leur voix est entendue (Image: Images d’action via .)

Les supporters ont peut-être été exclus des terrains de football pendant plus d’un an, mais leurs voix sont entendues haut et fort par ceux qui dirigent notre sport national.

Si les clubs dits “ Dirty Dozen ” derrière la Super League européenne pensaient que des stades vides leur fourniraient un laissez-passer gratuit pour faire avancer leurs plans controversés, ils ont eu un réveil brutal ce mois-ci.

En effet, avec du temps libre et la possibilité de regarder chaque match à domicile et à l’extérieur dans le confort de leur foyer, on a l’impression – pour le meilleur ou pour le pire – que les opinions des supporters sont entendues comme jamais auparavant.

Et comme la puissance des fans a été créditée pour transformer les plans de la ligue séparatiste en ruines dans les 48 heures suivant la publication de leur projet par les 12 clubs, ces voix ne feront que se renforcer.

Pas si super League

Nous ne saurons peut-être jamais à quel point les fans de Chelsea qui ont bloqué le bus de leur équipe avant le match avec Brighton ont changé le cours du football.

Jurgen Klopp devra peut-être s’habituer aux protestations des fans (Photo: PA)

Ce qui est certain, c’est que les scènes à l’extérieur de Stamford Bridge resteront dans l’histoire, car les fans qui s’étaient manifestés pour protester contre l’implication des Blues dans l’ESL se sont fait dire que Chelsea ne rejoindrait pas la séparation. Les cinq autres clubs anglais – et le projet dans son ensemble – sont tombés comme un paquet de cartes avant la fin de la nuit.

Mais si les “ six grands ” pensaient qu’un demi-tour et des excuses rampantes de la part des propriétaires permettraient de tracer une ligne sous l’affaire, ils se sont gravement trompés.

Aucun des rebelles anglais n’a échappé aux protestations publiques de sa propre base de fans – des pancartes «Sack the Board» étaient même visibles parmi 2000 supporters de Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao.

Il y a eu des manifestations devant Arsenal, Tottenham et Liverpool, dont le manager Jurgen Klopp a déclaré: “ Quand je vois les photos maintenant, ces derniers jours, Arsenal et Chelsea, je pense vraiment que vous devez vous calmer. ”

Klopp devra peut-être s’y habituer, cependant. Une poignée d’adeptes de Manchester United ont fait part de leurs objections au terrain d’entraînement du club et les manifestations, qui devraient se poursuivre en dehors d’Old Trafford pour leur match à domicile contre Liverpool dimanche, y seront sans aucun doute entendues.

Point évasé

La pression a été le plus augmentée à Arsenal – curieusement, le club qui a le plus à gagner d’une Super League européenne compte tenu de sa descente dans la médiocrité de la Premier League.

Alors que John Henry habituellement reclus à Liverpool et Joel Glazer à Manchester United ont respectivement filmé une vidéo et écrit une lettre ouverte, son compatriote homme d’affaires américain Stan Kroenke a été à la hauteur de son personnage de Silent Stan, les excuses rampantes des Gunners signées par le “ Arsenal Board ”. .



Joel Glazer a écrit une lettre ouverte s’excusant pour l’implication de Manchester United dans l’ESL (Photo: Cliff Welch / Icon Sportswire via .)

Les scènes à l’extérieur de la défaite à domicile 1-0 contre Everton étaient particulièrement colorées, avec une effigie de Kroenke accrochée à l’extérieur.

Les manifestants ont inspiré le propriétaire milliardaire danois de Spotify, Daniel Ek, à réfléchir à une offre publique d’achat avec les légendes du club Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira. Les Kroenkes peuvent insister sur le fait qu’ils “ ne vendent pas ”, mais Ek et ses cohortes ne seront probablement pas réduits au silence.

Présence motivante

Ce n’est pas seulement dans les grandes équipes où les fans font entendre leur voix – bien qu’il puisse y avoir peu de clubs qui n’ont pas eu un troupeau d’âmes bruyantes rassemblées à l’extérieur dans le parking pour réprimander leur conseil à un moment ou à un autre.

Alors que Southend est au bord de relégations consécutives qui les verront abandonner la Ligue de football pour la première fois depuis 1920, les fans se sont réunis avant leur match à domicile avec Leyton Orient pour se battre contre le propriétaire Ron Martin.



Les fans de Southend ont protesté contre le propriétaire Ron Martin (Photo: Holly Allison / TPI / REX)

Vous entendez les managers se plaindre que les turbulences hors du terrain peuvent filtrer sur ce qui se passe, mais le patron des Shrimpers, Phil Brown, l’a utilisé à son avantage le week-end dernier, emmenant ses joueurs à la rencontre des fans avant le coup d’envoi.

“ Il y avait beaucoup de gens à l’extérieur qui se soucient du club, mais s’ils ont regardé la performance, ils doivent dire qu’il y a beaucoup de gens à l’intérieur du terrain qui se soucient beaucoup aussi ”, a déclaré Brown après une victoire 2-1 qui lui a valu un sursis de exécution.

Save our Southend a organisé une autre campagne pour leur dernier match de la saison, tandis que l’ancien attaquant Stan Collymore s’est impliqué pour essayer d’amener Martin à écouter les fans de Shrimpers.

Le pouvoir des gens à la hausse

L’adhésion au groupe de supporters de Swindon Trust STFC a explosé ces dernières semaines alors que le mécontentement à l’égard de la gestion du club par le propriétaire Lee Power grandit.

Ce n’est pas seulement la relégation de retour en Ligue 2 qui a mécontenté les fans – plus une série d’affaires judiciaires et de différends juridiques qui ont vu Power menacer de placer les Robins sous administration, le club ayant été qualifié de “ désespérément insolvable ” par un juge de la Haute Cour. .

Power veut vendre à une société américaine, tandis que Trust STFC soutient l’actionnaire minoritaire Clem Morfuni dans ses tentatives d’achat du club.

C’est une lutte qui fait écho à celles qui ont conduit à la disparition de Bury et ont poussé Wigan et Bolton au bord du gouffre. Le County Ground est peut-être actuellement interdit aux fans, mais le slogan #FanPowerNotLeePower est devenu un spectacle courant en ligne et dans la ville.

Une présence en ligne

Avec des matchs à huis clos, le rôle des médias sociaux n’a jamais été plus influent pour garder les fans au courant, comme le montrent les situations à Swindon et Arsenal – qui ont également vu une augmentation du nombre de supporters faire confiance aux adhésions – le montrent.

Et ce ne sont pas seulement les fans qui ont été grands sur les «réseaux sociaux». Marcus Rashford, de Manchester United, a utilisé son fil Twitter pour changer la politique du gouvernement concernant la fourniture de repas scolaires gratuits dans le but de mettre fin à la pauvreté alimentaire chez les enfants, car de nombreux joueurs ont trouvé leur voix.



Rashford utilise sa plate-forme en ligne pour faire campagne pour des questions importantes, mais a également été victime d’abus racistes (Photo: PA)

Mais tout comme ce zèle de campagne s’est déplacé en ligne, il en va de même pour la haine raciale, avec Rashford l’un des nombreux joueurs à avoir été ciblé par les fanatiques cette saison.

Le football cet après-midi se lance dans une panne de courant de quatre jours sur les réseaux sociaux pour prendre position.

En fin de compte, l’argent parle

Si les fans se sentent plus autonomes, cela pose la question de savoir comment ils peuvent se réunir pour de bon?

Pourraient-ils enfin forcer le football à un changement où toutes les richesses ne sont pas concentrées en Premier League, prendre position sur les heures de coup d’envoi, ou même lutter contre le VAR?

Et à un moment où l’angoisse des supporters semble atteindre de nouveaux sommets, il y a une forme de clubs de protestation qui craindra plus que toute autre.

Après un an à ne pas aller aux matches, il se peut que nous soyons nombreux à avoir trouvé autre chose à faire à 15 heures un samedi (ou à 8 heures un lundi soir) ou à avoir simplement perdu l’habitude de aller aux jeux.

Et s’il n’est plus possible de regarder tous les matchs de la Premier League à la télévision, il y en aura sans aucun doute d’autres qui débrancheront leurs abonnements à la télévision.

Que ce soit par apathie, désintérêt ou action directe délibérée, les partisans qui gardent leur argent dans leurs poches attireront certainement l’attention.

Les protestations peuvent attirer l’oreille du propriétaire, mais la forme la plus efficace de pouvoir des fans serait de voter avec leurs pieds.

PLUS: Le propriétaire de Liverpool, John Henry, envoie un message aux fans et à Jurgen Klopp après la “ perturbation ” de l’ESL

PLUS: les problèmes du football vont bien plus loin que la Super League européenne méprisée

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.

Comment obtenir votre solution de journal Metro

Journal Metro est toujours disponible pour vous de ramasser tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos nouvelles préférées, fonctionnalités, énigmes… et l’édition exclusive du soir!

Téléchargez gratuitement l’application de journal Metro sur App Store et Google Play