La démission de Jon Gruden en tant qu’entraîneur des Raiders entraîne des réactions sauvages sur les réseaux sociaux

Jon Gruden a fait un geste surprenant lundi soir lorsqu’il a annoncé qu’il démissionnait de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders. L’annonce est intervenue à la suite d’informations selon lesquelles Gruden aurait écrit des e-mails au cours d’une période de 10 ans, comprenant un langage misogyne, raciste et anti-gay. Dans un communiqué, Gruden a expliqué pourquoi il avait démissionné.

« J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction », a déclaré Gruden dans un communiqué lundi soir. « Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Le New York Times a rapporté que Gruden a utilisé un langage misogyne et anti-gay dans de nombreux e-mails au cours d’une période de sept ans. Le rapport est intervenu après que des e-mails de 10 ans de Gruden ont fait surface, contenant un commentaire raciste sur le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith.

« Je ne suis pas raciste », a déclaré Gruden lors d’une brève conférence de presse après avoir perdu 20-9 contre les Bears de Chicago dimanche, selon le Chicago Sun-Times. « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis malade. Je m’excuse à nouveau auprès de De Smith. … Je n’avais aucune intention raciale avec ces remarques. Je ne suis pas du tout comme ça. Je m’excuse. Je ne veux pas garder l’aborder. » Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à la démission de Gruden.

Chaque rappeur que la NFL a présenté au Super Bowl a des paroles plus offensantes que celles de Jon Gruden dans ses e-mails. Comment la NFL réconcilie-t-elle la différence de traitement ? Ce sont des questions que tous les médias sportifs se poseraient s’ils étaient de vrais journalistes. – Clay Travis (@ClayTravis) 12 octobre 2021

Un fan a écrit: « Je me demande pourquoi ce sont toujours des gars blancs qui se font prendre en train de dire, de tweeter ou d’envoyer quelque chose par courrier électronique. Le racisme est toujours unilatéral dans les médias. Même si quelqu’un d’une autre race se faisait prendre, les médias le signaleraient simplement et l’ignoraient en peu de temps. Mais Cancel Culture gagne à nouveau. »

Derrière des portes closes

Les commentaires de Jon Gruden confirment ce que beaucoup d’entre nous savent depuis longtemps : les gens au pouvoir parlent différemment à huis clos. Cela le dépasse, et la NFL devrait publier ses conclusions sur la WFT sous Dan Snyder. (via @FirstTake) pic.twitter.com/UH8JUmRxma – Mina Kimes (@minakimes) 12 octobre 2021

Un autre fan a écrit : « Il y a de bonnes chances que le contenu de l’e-mail soit connu par d’autres – en particulier chez son ancien employeur, ESPN. Prêt à parier que pour beaucoup, ce n’était pas la première fois qu’ils en entendaient parler… »

Tony Dungy

Sur @SNFonNBC, j’ai commenté un e-mail envoyé par Jon Gruden. Je ne l’ai pas défendu. J’ai dit « attaque inappropriée, immature contre le caractère d’un homme. Tort! » Je n’ai pas tout attribué au racisme et j’ai dit qu’étant donné un seul incident il y a 10 ans, nous devrions accepter ses excuses et passer à autre chose. – Tony Dungy (@TonyDungy) 12 octobre 2021

Tony Dungy a ajouté: « Maintenant, plus d’e-mails sont arrivés. Plus d’attaques inappropriées, immatures et injustes contre le caractère de personnes de tous horizons. Je ne les défends pas non plus et compte tenu du schéma de comportement apparent, les Raiders ont fait ce qu’il fallait. en éliminant Jon Gruden. »

Comparaison

Les chefs WR Tyreek Hill ont plaidé coupable d’avoir frappé et calé sa petite amie enceinte. Il perçoit toujours un chèque de la NFL. Jon Gruden, qui a utilisé un langage salé dans les e-mails, ne collectera plus de chèque. – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 12 octobre 2021

Une personne a écrit: « C’est plus une déclaration sur la façon dont la NFL ne pense pas que la violence domestique est un gros problème. Cela remonte à Josh Gordon qui a été suspendu une saison complète pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue pour la marijuana tandis que Ray Rice, qui a frappé son puis gf si fort qu’il l’a assommée et l’a fait devant la caméra, a obtenu 2 matchs. »

Pas à propos de Gruden

Ce que Jon Gruden a fait était répugnant, cela ne fait pas l’objet d’un débat.

Mais le détournement de la NFL ici est diabolique: se concentrer sur le diffuseur ESPN de l’époque qui ne rejoindrait pas la NFL pendant cinq ans de plus.

Cette affaire concernait la franchise de Washington.

Gruden a été sacrifié pour le plus grand bien (propriétaires de la NFL). – Andrew Brandt (@AndrewBrandt) 12 octobre 2021

Un utilisateur des réseaux sociaux a écrit : « Enquête criminelle si cela n’a rien à voir avec l’enquête, l’information n’est pas pertinente. Ce qu’il a dit était dégoûtant et faux, mais il semble que cela n’aurait rien à voir avec l’enquête criminelle. qui sème le vent récolte la tempête. »

Appelé

« Il a toujours été un imposteur pour moi… depuis le premier jour, il a été vendeur de voitures d’occasion et les gens l’ont achetée. » @keyshawn réagit à la démission de Jon Gruden des Raiders. #KJM pic.twitter.com/iVu7vlJCjk – Keyshawn, JWill & Max (@KeyJayandMax) 12 octobre 2021

Une personne a répondu : « Aimez tous les saints du monde. Tout le monde dans les médias nfl n doit faire l’objet d’une enquête. Vérifiez les e-mails et les SMS au fil des ans. Trouvons nos vrais saints et étendons le reste pour sécher. Imaginez entendre l’audio des vestiaires, les vestiaires et les soirées entre gars. »

super Bowl

La #NFL est tellement préoccupée par les remarques racistes, misogynes et homophobes dans les e-mails #JonGruden qu’ils avaient déjà réservé une collection de rappeurs, qui ont utilisé un langage encore pire de ce genre publiquement à des fins lucratives, pour se produire à la mi-temps du Super Bowl. – Steve Deace (@SteveDeaceShow) 12 octobre 2021

Et une personne a écrit: « Je pense qu’une partie du langage profane dans la musique de quelques rappeurs (qui sera éditée pour la télévision) est une comparaison difficile avec l’entraîneur-chef blanc, en tant que leader d’un vestiaire plein de POC, exposé pour avoir utilisé langage raciste parmi d’autres remarques désobligeantes. »

