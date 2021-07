“La démission de Nadal de Tokyo n’a pas été un caprice”

18/07/2021 à 18:21 CEST

.

Le joueur de tennis espagnol Pablo Carreño vivra à Tokyo 2020 les premiers Jeux Olympiques de sa carrière. Il arrivera au Japon avec le tournoi de Hambourg sous le bras, le sixième de sa carrière et, à ce jour, le plus important.

Le joueur de tennis asturien de 29 ans a battu le Serbe Filip Krajinovic pour 6-2 Oui 6-4 et a ajouté Hambourg à Marbella comme succès obtenus en 2021. Six a accumulé tout au long de sa carrière le treizième joueur de tennis du circuit qui avait triomphé auparavant à Chengdu, en 2019, à Estoril en 2017 et à Moscou et Winston Salem en 2016.

Carreno Il retournera en Espagne et dans les prochaines heures, il se rendra à Tokyo. Avant cela, il a fréquenté l’agence . de Hambourg.

Question: Qu’espérez-vous trouver à Tokyo ?

Répondre: “C’est un moment difficile mais ils ont essayé de commencer les Jeux de la meilleure façon possible. Il n’y aura pas de public et cela les rendra différents et nous ne pourrons pas aller voir d’autres compétitions que dans un événement comme celui-ci ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas comment sera le thème dans le village olympique ou l’arrivée au Japon “

Question : Une fois sur place, à Tokyo, quelle est votre idée, quel est votre objectif.

UNE: “Atteignez cent pour cent. Acclimatez-vous de la meilleure façon. Je ne vais pas faire tout ce que je voudrais ni avoir le temps souhaité, mais dans le monde du tennis, nous y sommes habitués”

Question : Au final, le tournoi olympique comptera de nombreux blessés, des absences importantes. Le plus récent celui de l’italien Matteo Berrettini. Avez-vous été particulièrement surpris par certains ?

UNE: “C’est vrai qu’il y a beaucoup de blessés et chacun a ses raisons. Certains à cause du calendrier, d’autres à cause des blessures. J’ai donné les raisons pour lesquelles je voulais y aller depuis le début et je le ferai.

Question : L’absence de Rafael Nadal l’attendaient-ils ou la voyaient-ils venir ?

UNE: RafaAu final, c’est un joueur de 34 ou 35 ans qui a déjà remporté deux médailles d’or, une individuelle et une en double. Il a beaucoup joué tout au long de sa carrière.

Mais il avait déjà abandonné Wimbledon. Ce n’était certainement pas un caprice. Bien sûr, vous y avez beaucoup réfléchi et ce qui est le mieux pour votre carrière.

Question : Qui a confirmé sa présence est Novak Djokovic. Est-ce le principal favori à Tokyo ?. Le voyez-vous avec une chance de remporter tous les titres, le Grand Chelem et l’or olympique cette année ?

UNE: “Djokovic c’est avant tout. Cela semble imbattable. Il est à un très haut niveau et s’il y a un favori à Tokyo, c’est bien lui.

Mais c’est aussi le rival à battre, celui qui a toute la pression derrière. De toute façon, je ne le regarde pas ni ce qu’il va faire. Je dois me concentrer sur moi-même.