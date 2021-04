La démission d’Ed Woodward à Manchester United déclenche une incroyable diatribe sur talkSPORT

Cela a été un tourbillon de 48 heures dans le monde du football, avec des rebondissements, des virages et des drames se produisant presque toutes les heures.

Après que douze clubs européens ont annoncé dimanche leur intention de former la Super League européenne, le monde du football a réagi avec fureur et incrédulité.

Les fans de Chelsea ont célébré la nouvelle que leur club se retirait à la suite de fortes manifestations devant Stamford Bridge mardi

Mardi soir, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham se sont retirés de la compétition d’échappée.

talkSPORT a également révélé en exclusivité la nouvelle qu’Ed Woodward quitterait son poste de vice-président exécutif de Manchester United à la fin de l’année après neuf ans dans ce rôle.

Les fans de United délirent après les derniers développements après ce qu’ils croient être des années de mauvaise gestion de Woodward à Old Trafford.

L’un de ces fans est Hugh Woozencroft de talkSPORT, qui a livré une diatribe passionnée après avoir annoncé la nouvelle en direct.

Woodward quittera United à la fin de 2021

“Ed Woodward a été déconnecté des fans de Manchester United pendant tout le temps où il était aux commandes en tant que vice-président exécutif là-bas”, a déclaré l’hôte du Kick Off.

«Il est entré dans le club après des changements massifs. David Gill part, Sir Alex Ferguson part, et il a supervisé une période chaotique de l’histoire de Manchester United.

«Pas seulement en termes de signature de joueurs, mais comme je le dis, ce lien réel avec les fans.

«Il a toujours été l’homme des vitriers. Il a remporté 4 millions de livres sterling par an et il n’a absolument rien fait à mon avis pour ce club à part signer des contrats de chemises et rapporter de l’argent.

«Les fans de Manchester United ont mérité mieux tout le temps, je le crois vraiment.

«Ils ont mérité de meilleures décisions de la part d’Ed Woodward et de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie du club.

«Ils ont mérité une meilleure communication, et les résultats sont une chose, mais Manchester United n’a pas été dirigé comme un club au sommet depuis les années où il y est.

«Le meilleur de sa catégorie est ce dont Manchester United a besoin, et je n’ai pas peur de dire qu’il n’a pas été ainsi. Je suis désolé.”