La démo d’Arietta of Spirits arrive aujourd’hui et sera lancée très bientôt

Ariette des esprits est apparu sur notre radar au cours de la récente semaine du Summer Game Fest / E3, avec le jeu présenté dans le deuxième jour de la vitrine collective Guerrilla. Il a maintenant ses détails de sortie Switch eShop – une démo doit arriver aujourd’hui (13 août), avec la sortie du jeu complet le 20 août au prix de 19,99 € / 19,99 $ / 17,99 £ ; les précommandes jusqu’au 19 août bénéficieront d’une remise de 10 %.

Avec une vue de haut en bas et de jolis gros pixels, c’est un titre d’aventure qui promet beaucoup d’exploration et de narration; vous pouvez voir une partie de son pitch officiel ci-dessous.

– Explorez une île mystérieuse avec des forêts luxuriantes, des cavernes obscures et de sombres secrets

– De superbes graphismes en pixels de style rétro et une bande-son originale inspirante

– Rencontrez des personnages fascinants et découvrez l’histoire profonde

– Combattez un large éventail d’ennemis dans des combats basés sur la réaction

– Des mécaniques de jeu faciles à aborder, adaptées à tous