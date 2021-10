La démo de Monster Hunter Rise sur PC est maintenant disponible sur Steam

Le Twitter de Monster Hunter a annoncé que la démo PC de Monster Hunter Rise est maintenant disponible sur Steam. Auparavant un jeu exclusif à Switch, Rise arrivera sur PC au début de l’année prochaine, et maintenant les joueurs peuvent avoir un avant-goût du jeu avec des améliorations PC.

La démo donne un aperçu assez clair de ce à quoi ressemble le jeu, car elle propose des chasses complètes et tous les types d’armes du jeu, ainsi que les Wirebugs en forme de grappin et le type de compagnon Palamute. En d’autres termes, la démo offre presque tout ce que le jeu complet fait en matière de chasse. Les joueurs peuvent également gagner des récompenses pour le jeu complet en jouant à la démo.

Cette démo donne un indice sur les avantages que la version PC de Monster Hunter Rise aura par rapport à sa version Switch, notamment un framerate non plafonné et des textures haute résolution. En tenant compte de ces deux choses, la version PC de Rise promet d’être la version la plus esthétique et la plus performante, même si la version Switch n’a pas nécessairement eu du mal là-bas.

La démo de Monster Hunter Rise PC intervient peu de temps après l’annonce de la grande extension de Rise, Sunbreak, lors du dernier Nintendo Direct et sera lancée simultanément sur Switch et PC à l’été 2022. C’est une bonne nouvelle pour les fans de Monster Hunter, qui ont été traités au Rise acclamé par la critique plus tôt cette année. Il s’est avéré être un jeu populaire, et avec la version PC en route, il ne peut que devenir plus populaire.

Monster Hunter Rise est maintenant disponible sur Switch et sortira sur PC le 22 janvier de l’année prochaine.